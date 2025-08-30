Suscribirse

El silencio de Calarcá frente al atentado contra un helicóptero en Amalfi, donde murieron 13 policías

Calarcá no reconoció la responsabilidad de los hechos y prefirió guardar silencio.

Redacción Confidenciales
30 de agosto de 2025, 7:22 a. m.
Alexander Díaz, alias Calarcá Guaviare, disidencias
Alexander Díaz, alias Calarcá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El ataque de las disidencias de las Farc al mando de Calarcá Córdoba contra un helicóptero en Amalfi, Antioquia, donde murieron 13 policías, puso en máxima tensión los diálogos entre el Gobierno Petro y ese grupo armado ilegal.

El viernes 22 de agosto, un día después del hecho, una comisión de seis delegados llegó hasta la vereda El Diamante, en el Yarí, a reunirse con Calarcá. La cita estaba pactada desde hace varias semanas, pero el atentado en Amalfi ocurrió en medio del desplazamiento.

SEMANA conoció que Calarcá no reconoció la responsabilidad de los hechos. Aunque le recomendaron emitir un comunicado y contarle al país lo ocurrido, prefirió guardar silencio.

Por cierto, El Diamante es el mismo caserío donde se realizó, en 2016, la X Conferencia de las Farc. En ese momento, Timochenko envió a Gentil Duarte, el jefe de Calarcá, a buscar a Iván Mordisco y pedirle que firmara la paz. Sin embargo, todos terminaron rearmándose, enfrentados y burlándose del proceso de paz de Juan Manuel Santos.

