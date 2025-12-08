Se configura cada vez más la lista de aspirantes a la Cámara de Representantes que participará en las elecciones del Congreso de la República por el Centro Democrático.

El expresidente Álvaro Uribe presentó uno a uno a los candidatos que complementarán la lista, la cual había iniciado con el anuncio de que Andrés Guerra, exprecandidato a la Presidencia, será su cabeza.

De igual manera, los nuevos nombres se suman a candidatos que migran de una célula legislativa a otra, provenientes del Senado.

Entre los aspirantes anunciados por el expresidente está Ligia Gil Pérez, quien se presentó como emisaria de los tenderos. Tras sus palabras, Uribe elogió su mensaje, destacando su participación como representante de un importante sector dentro del panorama empresarial del país, así como su incursión en la política para defender los derechos ciudadanos.

Candidatos a la Cámara por el Centro Democrático, circunscripción Antioquia | Foto: Centro Democrático / Youtube

Tras la intervención de la mujer, que irá con el número 111, el expresidente Uribe comentó: “Por eso es que, pese a los impuestos de Petro, a Ligia le va bien”.

En la enumeración de aspirantes a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, en la circunscripción de Antioquia, también se destacó el nombre de Sergio Molina, quien aseguró ser del municipio de Envigado y se mostró dispuesto a “callejear mucho” para conseguir los votos que le permitan ganar la curul.

Otro candidato presentado en el acto político fue Oswaldo Angulo, quien manifestó que su intención es “cambiar al Urabá antioqueño” y devolverle la dignidad política que merece esa región del país, tan afectada por múltiples problemas que impactan a diversos territorios colombianos.

Una cara joven también se sumó al listado: David Toledo afirmó que su propósito, al aspirar a la Cámara por el Centro Democrático, es, además de abogar por la educación, “desmontar ese mito según el cual los jóvenes en Colombia son de izquierda”.

Elecciones | Foto: DANIEL JARAMILLO

Con un tinte ambientalista, Ana Ligia Mora afirmó que representa al sureste antioqueño y que su misión es evidenciar que el partido al que pertenece es defensor de los recursos naturales. El expresidente Uribe la presentó como una mujer ampliamente reconocida en el ámbito ambiental, y ella destacó su retorno al ejercicio político directo.

Programática de la campaña

Una vez concluida la tarea de presentar a los aspirantes del Centro Democrático a la Cámara de Representantes, por el departamento de Antioquia, el expresidente abrió un espacio programático para hablar de estrategias. Por ejemplo, les indicó a todos los aspirantes que llevaran en un lugar visible el número con el que quedaron inscritos a la célula legislativa en la que buscan una curul, de manera que puedan ser identificados por los electores en el momento de recibir el tarjetón, el día de las elecciones.

Uribe también habló de la conformación de la lista de Senado, que para ese partido será cerrada y será encabezada por Andrés Forero, de quien destacó que “ha librado una lucha enorme por la salud”.