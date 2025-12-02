Álvaro Uribe padeció de ansiedad, habló por primera vez del tema y confesó cómo se recuperó: “Ojo con las crisis personales”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez padeció de ansiedad durante varios meses. Decidió contar su historia hace dos semanas en un evento en Bogotá, ya que la considera como una enfermedad por el que atraviesan decenas de colombianos.

Uribe ―como ocurre con muchas personas― logró superar este proceso que inició en 2020 cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención de casa por cárcel en la investigación por supuesta manipulación de testigos, hechos por los que terminó absuelto en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá.

El expresidente Álvaro Uribe. | Foto: AFP

“Cuando me pusieron preso tenía una agenda en el Senado muy importante, como el proyecto de reducción de la jornada de trabajo, entre otros. Y venía con un ritmo de lectura muy acelerado. Tenía mucha disciplina para estar viendo en Netflix los 60 capítulos o más sobre el Libertador, los documentales sobre Fidel Castro, Cuba Libre y sobre su santidad, el papa Francisco”, narró.

Y coincidió “con que me pusieron preso con un covid-19. Hago deporte, cinco, siete veces a la semana, o una hora de elíptica, más unos ejercicios de estiramiento, o nado entre 800 y 1.600 metros. Realizo, más o menos, 4.000 metros de natación en la semana”.

“¿Qué me pasó?”, preguntó.

“Toda esa crisis personal me sacó del estudio y del deporte. Fui a nadar, yo nado sin estilo, pero resisto mucho, y cuando llevaba 200 metros me tuve que salir de la piscina. Se me bajó la saturación a 82. Y después empecé a sentir una gran ansiedad en el agua, cuando ya había recuperado el estado físico”, respondió.

El expresidente Álvaro Uribe. | Foto: CARLOS JULIO MARTÎNEZ-SEMANA

“Casi que no vuelvo a nadar”, reconoció Uribe.

“La ansiedad me obligaba a estar conectado a toda hora al teléfono, a estar escribiendo a toda hora sobre mi proceso. Quedarme hora y media, 40 minutos en una piscina, me enloquecía. Ojo con las crisis personales y las ansiedades que lo sacan a uno de los buenos hábitos”, recomendó.

Sus hijos le regalaron un dispositivo para escuchar música mientras nadaba, pero no le sirvió. “O no fui capaz de manejarlo. Ojalá lo consiguiera. Y en la elíptica pasaba la hora pegado del teléfono y no estaba bien. Ahora, afortunadamente, paso la hora de elíptica informándome a través de The Economist y CNN Brasil”, dijo.

Álvaro Uribe en su finca El Ubérrimo, ubicada en Montería, Córdoba. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Y reflexionó sobre la ansiedad: “Los buenos hábitos se afectan mucho con las crisis personales. Hay que hacer un gran esfuerzo para volver a ellos. Y la mejor ayuda son las compañías. Volvía más fácilmente a la natación cuando un hijo mío nadaba al lado. Sin esas compañías es muy difícil la adaptación a superar las crisis personales”.