Suscribirse

Política

Álvaro Uribe padeció de ansiedad, habló por primera vez del tema y confesó cómo se recuperó: “Ojo con las crisis personales”

El expresidente habló del sentimiento al que se enfrentó cuando la Corte Suprema ordenó su captura en plena pandemia por el covid-19.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 8:11 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe Vélez padeció de ansiedad durante varios meses. Decidió contar su historia hace dos semanas en un evento en Bogotá, ya que la considera como una enfermedad por el que atraviesan decenas de colombianos.

Uribe ―como ocurre con muchas personas― logró superar este proceso que inició en 2020 cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención de casa por cárcel en la investigación por supuesta manipulación de testigos, hechos por los que terminó absuelto en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá.

Álvaro Uribe
El expresidente Álvaro Uribe. | Foto: AFP

“Cuando me pusieron preso tenía una agenda en el Senado muy importante, como el proyecto de reducción de la jornada de trabajo, entre otros. Y venía con un ritmo de lectura muy acelerado. Tenía mucha disciplina para estar viendo en Netflix los 60 capítulos o más sobre el Libertador, los documentales sobre Fidel Castro, Cuba Libre y sobre su santidad, el papa Francisco”, narró.

Y coincidió “con que me pusieron preso con un covid-19. Hago deporte, cinco, siete veces a la semana, o una hora de elíptica, más unos ejercicios de estiramiento, o nado entre 800 y 1.600 metros. Realizo, más o menos, 4.000 metros de natación en la semana”.

“¿Qué me pasó?”, preguntó.

“Toda esa crisis personal me sacó del estudio y del deporte. Fui a nadar, yo nado sin estilo, pero resisto mucho, y cuando llevaba 200 metros me tuve que salir de la piscina. Se me bajó la saturación a 82. Y después empecé a sentir una gran ansiedad en el agua, cuando ya había recuperado el estado físico”, respondió.

El expresidente Álvaro Uribe. | Foto: CARLOS JULIO MARTÎNEZ-SEMANA

“Casi que no vuelvo a nadar”, reconoció Uribe.

“La ansiedad me obligaba a estar conectado a toda hora al teléfono, a estar escribiendo a toda hora sobre mi proceso. Quedarme hora y media, 40 minutos en una piscina, me enloquecía. Ojo con las crisis personales y las ansiedades que lo sacan a uno de los buenos hábitos”, recomendó.

Sus hijos le regalaron un dispositivo para escuchar música mientras nadaba, pero no le sirvió. “O no fui capaz de manejarlo. Ojalá lo consiguiera. Y en la elíptica pasaba la hora pegado del teléfono y no estaba bien. Ahora, afortunadamente, paso la hora de elíptica informándome a través de The Economist y CNN Brasil”, dijo.

Álvaro Uribe
Álvaro Uribe en su finca El Ubérrimo, ubicada en Montería, Córdoba. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Y reflexionó sobre la ansiedad: “Los buenos hábitos se afectan mucho con las crisis personales. Hay que hacer un gran esfuerzo para volver a ellos. Y la mejor ayuda son las compañías. Volvía más fácilmente a la natación cuando un hijo mío nadaba al lado. Sin esas compañías es muy difícil la adaptación a superar las crisis personales”.

Esta, según Uribe, es la primera vez que habla de ese tema en público y de forma extensa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Impacto total de Luis Díaz en Bayern Múnich: gol a St. Pauli lo pone entre los más grandes de la Bundesliga

2. “Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

3. Qué canal pasa Unión Berlín vs. Bayern Múnich con Luis Díaz por la Copa de Alemania

4. Tragedia en Barranquilla por muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

5. Kristi Noem pretende ampliar el “veto de viajes” para países que “están inundando EE. UU. con asesinos y sanguijuelas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroAlvaro UribePacto histórico

Noticias Destacadas

El presidente Gustavo Petro habló sobre la liberación de Migual Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala.

¿Se pagó por el rescate del hijo de Giovanny Ayala? El presidente Gustavo Petro publicó revelador mensaje

Redacción Semana
Paola Holguín, Paloma Valencia, Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño lanzó ‘varillazo’ a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín: “No llegan ni al 1% en las encuestas”

Redacción Semana
Camilo Enciso.

Exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, se lanza como candidato a la Cámara de Representantes

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.