Política

Álvaro Uribe sugiere que haya apoyo de la comunidad internacional tras amenazas contra Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón

El líder del Centro Democrático pidió que, ante la negativa del Gobierno Petro, se explore esta posibilidad.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 10:06 p. m.
Álvaro Uribe se refirió a las amenazas contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Álvaro Uribe se refirió a las amenazas contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Foto: SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la disputa que se ha generado entre el presidente Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, luego de que los mandatarios locales denunciaran una amenaza que les alertaron las fuerzas militares de un supuesto plan de atentar contra su integridad en Hidroituango.

Ante esa desestimación por parte del mandatario, el expresidente Uribe propuso que se haga un llamado a la comunidad internacional. “Este atentado contra el gobernador y el alcalde nos pone a pensar en la necesidad de pedir ayuda a la comunidad internacional. Que los amigos del terrorismo se rasguen las vestiduras gritando soberanía y que nosotros defendamos la mayor expresión soberana, que es la seguridad de los ciudadanos”, afirmó Uribe.

En las últimas horas, el gobernador de Antioquia le había contestado a Petro luego de que el mandatario dijera que supuestamente no existía ninguna alerta sobre ellos. “A usted, otros gobiernos democráticos le garantizaron la seguridad cuando estuvo en la oposición. Hoy la violencia política se agrava mientras su gobierno insiste en contemporizar con criminales”, reclamó Rendón.

El presidente Petro había dicho que no existía “evidencia” sobre ese atentado en Hidroituango y que no sabía las razones por las que ambos mandatarios locales no asistieron a una reunión en la hidroeléctrica.

Alerta terrorista frena visita de Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón a Hidroituango en Antioquia

Según detallaron Fico y Rendón, la información surgió desde el mismo Ejército Nacional y de los equipos de seguridad de sus esquemas que hacen parte de la fuerza pública. “Si fuera por nosotros, estaríamos allá”, dijo el alcalde de Medellín.

Los mandatarios regionales han dicho que no se trata de simples denuncias, sino que deben ser tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional, que es quien debe garantizarles su seguridad. Recordaron el caso de Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado; o el de policías y militares que han sido atacados con drones en las últimas horas por agrupaciones armadas ilegales.

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunciaron las amenazas. Foto: Alcaldía de Medellín.

En las últimas horas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se solidarizó con los mandatarios locales. “Toda mi solidaridad con el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, quienes, según medios de comunicación, debieron cancelar su visita a Hidroituango por información del Ejército sobre un posible atentado con drones por parte de las disidencias”, aseguró el alcalde de la capital.

Galán le hizo un llamado al Gobierno Petro para que se retome el control en todo el territorio nacional y que este tipo de información y amenazas se evalúen con la seriedad que se requiere.

