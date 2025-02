Entonces, ahora en su perfil de X solo se lee: “Ciudadana. Senadora de Colombia y presidenta de la Comisión de Presupuesto. Activista de todas las causas en las que creo”. Contrario a su reseña anterior, la nueva ya no cuenta con emoticones.

Entonces, el cambio en la descripción de su perfil de X suscitó comentarios de los internautas, quienes cuestionaron si ese ajuste se debe a un guiño a sectores políticos que en el pasado no habían estado entre las alianzas de Lozano y López.

La respuesta de la senadora Lozano a ese tuitero es que “también quité la bandera de Colombia, ¿ya no soy de aquí? ¿No soy mujer porque quité #MujeresBerracas? Como si quitando un emoji no supieran que estoy casada con una mujer. No te preocupes por mi bio, te apuesto que hay cosas más productivas por hacer en defensa de la igualdad".