Anonymous le lanza advertencia al presidente Petro; dice que fue elegido corruptamente: “Surgirán elementos clave”

A los múltiples escándalos que salpican al gobierno del presidente Gustavo Petro, ahora se suma una advertencia hecha desde Anonymous, la famosa legión de hackers que ha puesto en jaque a diferentes personalidades en todo el mundo.

Desde la cuenta en Twitter @YourAnonNewsESP fue publicado el siguiente mensaje: “Colombia es un país maltratado por la violencia, la corrupción y la indiferencia de su gobierno, un gobierno aún peor o igual al anterior”.

Adicionalmente, reseñó parte de la actividad que han hecho en Colombia, enfocando su discurso en la difícil situación política y social vista en el país.

“Por muchos años, desde este lado y juntos, con @YourAnonOne, @YourAnonRiots, @AnonsOpsSe, @YourAnonStory, hemos observado la difícil situación por la que Colombia está atravesando. Nosotros, como un colectivo enfocado hacia la lucha en las Américas, hemos hecho visible, luchado y apoyado diferentes causas”, expuso la legión de hackers.

“En Colombia, estuvimos presentes en varios momentos, y hoy, después de recolectar información, estamos acá de nuevo”, anotó.

“Colombia es un país maltratado por la violencia. La corrupción y la indiferencia de su gobierno, un gobierno que incluso es peor o igual que el anterior. Los políticos son mier#$%, sin importar el lado del que estén. Y el actual presidente Petro, además de sus claros problemas con el alcohol, hombres y sus arrogantes actitudes, fue elegido corruptamente; cuentas, conversaciones y otros elementos clave emergerán”, concluye el mensaje de Anonymous.

Anonymous anticipó que emergerán nuevos elementos clave que enlodan al mandatario. - Foto: Getty Images/Image Source

“¿Intranquilos? ¡Qué va!”: respuesta del presidente Petro a los escandalosos audios de Benedetti que reveló SEMANA sobre su campaña

A raíz del terremoto político que se desató en el país por los escandalosos audios que reveló en exclusiva SEMANA, en los que habla el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti sobre la financiación de la campaña Petro Presidente, el jefe de Estado reaccionó a la controversia.

La tribuna que eligió el mandatario colombiano para hacer referencia a las explosivas declaraciones de quien fue uno de sus alfiles fue su cuenta personal de Twitter, en esa red social, el presidente Petro publicó un escueto mensaje.

“¿Intranquilos? ¡Qué va!”, trinó Petro, acompañando su publicación con una selfie junto a su hija Sofía.

El presidente Petro, el viernes de la semana pasada, anunció al país la salida de su gobierno de Laura Sarabia, que fungía como su jefe de Despacho, y de Armando Benedetti, que era el embajador de Colombia en Venezuela, luego de la turbulencia que desataron las denuncias de la Fiscalía sobre las chuzadas ilegales en contra de Marelbys Meza, la exniñera de Sarabia, sumado a las revelaciones de SEMANA.

Armando Benedetti y Laura Sarabia. - Foto: Revista Semana

El escándalo que involucra a Armando Benedetti y a Laura Sarabia tocó directamente al presidente Gustavo Petro.

Ante lo que parece ser un plan estratégico para ocultar la verdad, SEMANA reveló en exclusiva unos explosivos audios que el entonces embajador en Venezuela le envió a quien era en ese momento la jefe de gabinete del Gobierno. Allí quedó la evidencia de que Benedetti es una pieza clave para establecer cómo se financió la campaña presidencial de Petro, en 2022.

Gustavo Petro y Armando Benedetti. - Foto: Revista Semana

Estas pruebas difieren de lo que el exdiplomático le dijo al portal Cambio, en el que aseguró que no había “nada irregular” sobre lo que fue la contienda.

“Nos caemos todos, hiju#$%”

En lo que se escucha en los audios, Benedetti es consciente de todo lo que sabe y se lo enrostra permanentemente a Sarabia, quien fue su aliada, su subalterna y, al final, terminó convertida en su peor enemiga.

Todo explotó porque Benedetti pidió una cita con el presidente Petro, en la Casa de Nariño, y lo dejaron tres horas plantado, según su relato. Él se sintió humillado y le reclamó con dureza a Sarabia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

El diálogo, rápidamente, se transformó en una cruda pelea: “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda, Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

Benedetti, además, le hizo una advertencia: “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo; exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.