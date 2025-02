Armando Benedetti: Nace bloque de congresistas que defenderá su designación como ministro del Interior

Como un grupo de siete representantes a la Cámara envió una carta al presidente Gustavo Petro para que reconsiderada su decisión y no nombrara a Benedetti, otro grupo de legisladoras respondió a esa acción con un bloque de congresistas que lo respaldan y se basan en las segundas oportunidades.

En ese sentido, dijo que en el caso de Benedetti debe aplicarse la presunción de inocencia y que no se le puede juzgar “por chismes” y que mientras no haya una denuncia o prueba contundente, no se puede desvirtuar su presencia en el Ministerio del Interior.