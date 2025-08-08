Suscribirse

Política

Armando Benedetti vaticinó que lío territorial con Perú “se va a poner feo”; estos son sus motivos

El ministro del Interior cuestionó que la presidenta de ese país no quiera acudir a instancias diplomáticas.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 11:36 a. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó al anuncio de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, en el que la mandataria aseguró que no acudirá a una comisión binacional para resolver el lío territorial con Colombia.

Boluarte se niega a acudir a instancias diplomáticas para conversar con el Estado colombiano sobre Santa Rosa, una isla que surgió en el Amazonas, en una zona en la que convergen las fronteras de ambas naciones.

La administración de Gustavo Petro ha planteado que este conflicto territorial se resuelva a través de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (Comperif). Sin embargo, su par considera que no hay nada que negociar.

Contexto: Estos son los 6 puntos de la declaración de Estado sobre la soberanía de la isla Santa Rosa que leyó el presidente Gustavo Petro

“Lo había anticipado cuando dije ‘esto se va a poner feo’. La presidenta de Perú no va a querer ir ni a la comisión binacional Comperif, que es donde hay que hablar, ni al tribunal de La Haya. Espero que la opinión ladina de la clase alta de Bogotá, la que perdió el mar, la que casi pierde a San Andrés, la que perdió a Panamá, el territorio hasta Playa Mosquitia, el occidente de Venezuela, no vuelva a regalar más territorio colombiano”, consideró Benedetti.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó nombramiento de Irene Vélez como cónsul en Londres

La frontera entre Colombia y Perú se acordó con el Tratado Lozano-Salomón que se firmó en 1922, y en este se establecieron los límites para la isla Chinería. Décadas después, ese territorio se dividió en dos por un fenómeno natural formado con el paso del río Amazonas.

Contexto: ¿De quién es Santa Rosa, la isla que tiene en disputa a Petro con Perú? Esto dicen los expertos

La Cancillería del Perú sostiene que esa geografía pertenece a sus fronteras porque corresponde a un territorio que fue originalmente suyo en el tratado de 1922. No obstante, la Cancillería colombiana afirma que esta es una nueva isla cuyos límites deben establecerse.

El presidente Petro le dedicó parte de su discurso del 7 de agosto a este tema, en medio de la conmemoración de la Batalla de Boyacá que encabezó desde Leticia, dejando claro que “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona".

Contexto: Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Gustavo Petro y reafirma soberanía sobre la isla de Santa Rosa

Nuestra isla Chinnería con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos”, ha defendido Boluarte. En esa geografía, ubicada en la triple frontera amazónica, circulan los reales brasileños como moneda y se ondean banderas del Perú en su puerto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan la última conversación de Sergio Blanco antes de morir en disturbios del Movistar Arena: se conocieron chats

2. Técnico del Bayern dio su veredicto: admitió que Luis Díaz se equivocó y explicó por qué

3. Jorge Mattos, empresario sancionado por la Superintendencia de Sociedades, vendió millonaria propiedad en Miami

4. Armando Benedetti vaticinó que lío territorial con Perú “se va a poner feo”; estos son sus motivos

5. Mhoni Vidente entregó el horóscopo para este viernes, 8 de agosto, y dejó ver oportunidades únicas que llegarían

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Armando BenedettiPerúColombiaAmazonas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.