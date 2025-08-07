Suscribirse

Política

Gustavo Petro afirmó que “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla de Santa Rosa”

El mandatario colombiano leyó una declaración de Estado sobre la tensión limítrofe con el vecino país.

Redacción Semana
7 de agosto de 2025, 7:38 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Este jueves 7 de agosto, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una fuerte declaración en Leticia, Amazonas, en medio de la tensión diplomática que estalló entre Colombia y Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa.

Declaración del presidente Gustavo Petro por la conmemoración del 7 de agosto

En la extensa intervención, el mandatario hizo pública una declaración de Estado sobre la situación que golpea a la isla de Santa Rosa y la soberanía que se adjudicó Perú.

Contexto: ¿De quién es Santa Rosa, la isla que tiene en disputa a Petro con Perú? Esto dicen los expertos

Estos son los puntos de la postura oficial del Gobierno de Colombia:

  1. La denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas.
  2. La ley por medio de la cual se crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno.
  3. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona.
  4. El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas, contemplado en el acta adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, en especial en su artículo 12.
  5. Reitera su disposición para reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, que impulsará las acciones para garantizar el cumplimiento del protocolo de Río de Janeiro de 1934.
  6. Recibe con beneplácito la invitación del Gobierno de Perú para participar en la Comisión Mixta Permanente para la inspección de la frontera colombo-peruana que tendrá lugar el próximo 11 y 12 de septiembre de 2025 en la ciudad de Lima.

El mandatario colombiano cerró su intervención asegurando: “Colombia reafirma su compromiso con la integración regional, la paz y la diplomacia como camino para buscar la solución. Leticia Amazonas, 7 de agosto del año 2025″.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Devuelven a delantero colombiano de Europa: negocio pactado tras marcar solo tres goles
3. Gustavo Petro cuestiona que los colegios enseñen inglés como segundo idioma. Sugiere el aprendizaje de lenguas indígenas
Contexto: “Cientos, dice la senadora, no llegan a 50”. Alfredo Saade se pronunció sobre la marcha a favor de Álvaro Uribe

Sobre la discusión entre Colombia y Perú, se estableció que la isla Santa Rosa de Yavarí está situada en el Amazonas, justo al frente de Leticia, territorio colombiano, y Tabatinga, Brasil. Actualmente, la zona pertenece a Perú. Es la intersección entre los tres países anteriormente mencionados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro anunció que desde el 1 de enero de 2026, los soldados regulares tendrán un salario mínimo de $1.300.000

2. Estos son los 6 puntos de la declaración de Estado sobre la soberanía de la isla Santa Rosa que leyó el presidente Gustavo Petro

3. Federico Valverde le mandó contundente mensaje a sus compañeros: fuerte llamado en Real Madrid

4. Movistar Arena anuncia el futuro de los próximos eventos culturales tras destrozos del recinto

5. Mhoni Vidente entregó el horóscopo de los 12 signos este jueves 7 de agosto y destapó momentos que se deben evitar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPerú

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.