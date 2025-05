Armando Benedetti y Efraín Cepeda se reunieron para dialogar sobre la consulta popular y anunciaron la fecha del debate en el Senado

En medio de esa defensa que ha hecho Cepeda por la legitimidad del Congreso, Benedetti respondió sobre la misiva: “A mí lo que me preocupa de esa carta es que el presidente Cepeda dice que se está amedrentando al Congreso de la República y hay que rechazar de forma tajante que no se ha amedrentado, ni se ha amenazado al Congreso de la República. Lo único que se dijo es que si no votan los derechos de los trabajadores para que tengan un sueldo decente, muy seguramente el pueblo lo que va a hacer es no reelegirlos”, aseguró Benedetti.