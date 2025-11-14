“Asqueante”: congresista de la oposición estalló contra Petro y recordó cuando criticó la compra de aviones de guerra

La firma que realizó el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el contrato que oficializó la compra de 17 aviones de guerra Gripen, generó una ola de comentarios.

Fue el caso del representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, quien arremetió con dureza contra el mandatario colombiano, al recordar un mensaje que había publicado en X, en el que criticaba ese tipo de negocios.

“Puede que mantener los Kfir sea más costoso que comprar aviones de guerra nuevos. Pero este no es el momento para estos gastos. Colombia no tiene enemigos en el aire”, expresó Petro el pasado 24 de mayo de 2021.

Y expresó en ese momento Gustavo Petro cuando era senador: “Una amenaza externa para Colombia sería cibernética y por tanto deberíamos profundizar nuestra ciberseguridad”.

Ante ese cambio de discurso, Forero le pasó una fuere factura: “Asqueante doble rasero de @petrogustavo. Sin sonrojarse saca pecho por hacer aquello que tanto le criticó a Duque y por lo que incendió el país en el gobierno anterior”.

Sobre esa compra de aviones de guerra, expresó Gustavo Petro este viernes en la conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Nos hemos mantenido firmes, he buscado a como dé lugar que aquí no haya corrupción. Suecia en sí misma es una garantía de cero corrupción por su propia historia estatal. Pero nunca el diablo está en todas las esquinas”, anotó Petro desde Cali.

También afirmó: “Por tanto hemos cuidado al máximo que quienes se han comprometido en la hechura de este contrato, de este logro que hoy tenemos, no hayan estado expuestos a la tentación ni a otros factores externos que no nos permitan mirar de frente a la sociedad”.

“En cambio, hoy nos permita decir con sinceridad, a pesar del monto del negocio, que podemos mirar de frente a los ojos de cualquier colombiano, en 50 años esto no se había producido, para la Fuerza Aeroespacial debe ser un momento de felicidad, yo creo, de reflexión, de felicidad institucional, no solamente individual, porque se estrena y se estrena en lo más avanzado de la tecnología”, subrayó el jefe de Estado.