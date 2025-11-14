Suscribirse

Política

“Asqueante”: congresista de la oposición estalló contra Petro y recordó cuando criticó la compra de aviones de guerra

Revivieron un mensaje del jefe de Estado por el que le pasaron una fuerte factura.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
15 de noviembre de 2025, 2:50 a. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: AFP

La firma que realizó el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el contrato que oficializó la compra de 17 aviones de guerra Gripen, generó una ola de comentarios.

Fue el caso del representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, quien arremetió con dureza contra el mandatario colombiano, al recordar un mensaje que había publicado en X, en el que criticaba ese tipo de negocios.

Contexto: “Nadie se atreverá a amenazarnos”: Gustavo Petro lanzó inesperado discurso tras la compra de aviones de guerra

“Puede que mantener los Kfir sea más costoso que comprar aviones de guerra nuevos. Pero este no es el momento para estos gastos. Colombia no tiene enemigos en el aire”, expresó Petro el pasado 24 de mayo de 2021.

Y expresó en ese momento Gustavo Petro cuando era senador: “Una amenaza externa para Colombia sería cibernética y por tanto deberíamos profundizar nuestra ciberseguridad”.

Ante ese cambio de discurso, Forero le pasó una fuere factura: “Asqueante doble rasero de @petrogustavo. Sin sonrojarse saca pecho por hacer aquello que tanto le criticó a Duque y por lo que incendió el país en el gobierno anterior”.

Sobre esa compra de aviones de guerra, expresó Gustavo Petro este viernes en la conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Nos hemos mantenido firmes, he buscado a como dé lugar que aquí no haya corrupción. Suecia en sí misma es una garantía de cero corrupción por su propia historia estatal. Pero nunca el diablo está en todas las esquinas”, anotó Petro desde Cali.

Presidente Gustavo Petro y la firma del contrato para la compra de 17 aviones de guerra
Presidente Gustavo Petro y la firma del contrato para la compra de 17 aviones de guerra | Foto: Presidencia

También afirmó: “Por tanto hemos cuidado al máximo que quienes se han comprometido en la hechura de este contrato, de este logro que hoy tenemos, no hayan estado expuestos a la tentación ni a otros factores externos que no nos permitan mirar de frente a la sociedad”.

En cambio, hoy nos permita decir con sinceridad, a pesar del monto del negocio, que podemos mirar de frente a los ojos de cualquier colombiano, en 50 años esto no se había producido, para la Fuerza Aeroespacial debe ser un momento de felicidad, yo creo, de reflexión, de felicidad institucional, no solamente individual, porque se estrena y se estrena en lo más avanzado de la tecnología”, subrayó el jefe de Estado.

Contexto: Donald Trump sorprendió al revelar que ya tomó una decisión sobre Venezuela: este es el mensaje

Por último puso de presente: “Si miran hoy el contexto geopolítico de nuestra esquina caribeña y suramericana, Creo que vamos adelante y creo que hay que mantener el ritmo y que a este ritmo nadie se atreverá a amenazarnos ni afuera ni adentro de Colombia”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se adelanta el Black Friday: Amazon confirma fecha y duración de su maratón de rebajas

2. Los números de Luis Díaz con goles y asistencias en Bayern Múnich que pulverizan a Wirtz, Isak y Ekitike en Liverpool

3. Néstor Lorenzo no calla sobre Jhon Arias y lanza certero mensaje por situación en Wolverhampton

4. Violeta Bergonzi alertó sobre posible cirugía que tendría que enfrentar: “Causaría bastante dolor”

5. El Flaco Solórzano anunció su compromiso con Lorena Altamirano: “Fue un momento tan único como tú”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petroaviones de guerra

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro

“Asqueante”: congresista de la oposición estalló contra Petro y recordó cuando criticó la compra de aviones de guerra

Redacción Semana
Julio César Triana Quintero, Gustavo Petro Palestina Huila

Julio César Triana hace cruda radiografía sobre el orden público en el Huila: “No podemos seguir con un Estado que mira hacia otro lado”

Redacción Semana
Gustavo Petro Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón Cúpula Militar octubre 24 2025

“Nadie se atreverá a amenazarnos”: Gustavo Petro lanzó inesperado discurso tras la compra de aviones de guerra

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.