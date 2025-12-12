La Registraduría Nacional tiene todo listo para las últimas elecciones atípicas que se harán este 2025. En total se hicieron 19 en todo el territorio nacional durante lo corrido del año.

Y aunque todavía quedan tres jornadas más que se harán en los dos primeros meses del próximo año, las de la capital del departamento de Santander tienen una mayor relevancia por ser final de año y por lo que está en juego políticamente.

En la jornada electoral del próximo domingo se elegirá al sucesor de Jaime Andrés Beltrán, quien fue destituido por el Consejo de Estado al evidenciar doble militancia.

En la puja por la Alcaldía de Bucaramanga están Cristian Portilla, Carlos Bueno, Fabián Oviedo, Jhan Carlos Alvernia, Humberto Salazar, Juan Manuel González, Carlos Fernando Pérez y Rubén Morales Rey.

Sin embargo, diferentes mediciones en la región aseguran que Cristian Portilla, quien cuenta con el aval del Partido de la U y del Centro Democrático, tendría las mayores posibilidades de ganar las elecciones atípicas.

El próximo domingo, 14 de diciembre, los ciudadanos de Bucaramanga elegirán a su nuevo alcalde.



Conoce cuántos votantes están habilitados, así como el número de mesas y puestos de votación que se instalarán para garantizar este proceso democrático.

No obstante, los demás aspirantes como Carlos Bueno, con el aval del Mira y del Partido Conservador, Fabián Oviedo, del Nuevo Liberalismo, entre otros, también están tratando de dar la pelea en las urnas.

Por esa razón, la puja por la Alcaldía de Bucaramanga está al rojo vivo y no cabe duda de que los partidos quieren lograr el triunfo, sobre todo, a cuatro meses de las elecciones donde se elegirá el próximo Congreso de la República y donde se harán las consultas interpartidistas. Los resultados de las atípicas podrían reconfigurar las fuerzas políticas de cara a esos comicios.

Así mismo, los aspirantes están intensificando las campañas a pocas horas de los comicios atípicos que se llevarán a cabo en la capital de Santander.

En Bucaramanga, capacitamos a 10.070 jurados de votación para la elección atípica de alcalde de este domingo, 14 de diciembre.



En la capital de Santander, tenemos todo listo para la realización íntegra y transparente de este proceso democrático con el cual cerramos el 2025.

Entre tanto, la Registraduría informó que en la capital de Santander se implementará la verificación de identidad con biometría facial, esto para comprobar la efectividad del sistema para evitar suplantaciones.

Con un censo electoral de 531.239, la Registraduría ha dispuesto cinco puestos de votación en la ciudad para la verificación con biometría facial. Estos puestos, que contarán con esta tecnología usada por primera vez en el país, son el Colegio Franciscano del Virrey Solís, Adventista Libertad, La Presentación, Universidad Cooperativa de Colombia y la Institución Educativa José Celestino Mutis.

En Bucaramanga habrá 88 puestos, 82 urbanos y seis rurales, con más de 1.391 mesas en total, y en 90 de estas mesas se realizará la autenticación con biometría facial.

Este anuncio lo hizo el delegado de la Registraduría Nacional, Jaime Hernando Suárez Bayona.

“Vamos a tener cinco puestos de votación donde ustedes van a ver la biometría facial, no dactilar. La biometría facial es la autenticación; no se está tomando foto, las fotos ya las tiene la Registraduría. Lo que el sistema toma son los puntos característicos del rostro y los compara con la foto que ya tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil, tenemos una innovación para las elecciones atípicas en la ciudad”, indicó.