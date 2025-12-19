Cambio Radical desistió de participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 para elegir un candidato único a la Presidencia con otros partidos de su espectro ideológico que les represente en las elecciones del próximo año.

El secretario general de la colectividad, Germán Córdoba, le envió una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que confirma su retractación a la manifestación de intención a participar en una consulta, solicitud que había presentado esa agrupación el pasado 5 de diciembre.

La decisión se conoce en un escenario político en el que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, puso sobre la mesa la propuesta de una gran encuesta que defina a un candidato que represente a la derecha en los comicios.

Además, el líder natural de ese partido, Germán Vargas Lleras, recibió varias invitaciones a participar en las elecciones de 2026, pero el exvicepresidente ha sido hermético sobre su futuro político porque ha priorizado su estado de salud.

El nombre de Vargas Lleras, incluso, sonó como cabeza de lista al Senado, pero la colectividad decidió presentar su catálogo de candidatos sin el exvicepresidente a bordo, lo que acentuó los rumores sobre una posible decisión suya de cara a las elecciones presidenciales en las que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Lo claro, por ahora, es que el partido no irá a las consultas interpartidistas. “Manifiesto que el Partido Cambio Radical ha decidido, tras un análisis interno, retractarse de manera autónoma y expresa de su intención inicial de participar en la consulta popular e interpartidista para la escogencia de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para el periodo constitucional 2026-2030″, escribió Córdoba en la carta que dirigió al CNE.

Con ese panorama, Cambio Radical tiene la posibilidad de poner a un candidato avalado por la agrupación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pero ese no es el único camino que se baraja entre los caminos para el próximo año.

Entre los líderes de la derecha se han enviado varios mensajes públicos sobre la posibilidad de una alianza que decante el nombre del candidato más opcionado para la primera vuelta de marzo sin que esa decisión implique medirse en la consulta interpartidista. Ese camino, por ahora, estaría sonando entre los líderes del partido.

