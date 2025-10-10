Suscribirse

Cancillería rechazó el intento de atentado contra el primer ministro de Bélgica: “Es un acto criminal”

Desde la cartera de Relaciones Exteriores aseguraron que una de las prioridades en el mundo debe ser la lucha contra el terrorismo.

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 12:24 p. m.
canciller de Colombia Rosa Yolanda Villavicencio
Canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El Gobierno de Colombia rechazó el intento de atentado contra el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, ocurrido este jueves en Bruselas. En un comunicado oficial, la Cancillería expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno belga, y calificó el hecho como un “acto criminal que atenta contra los valores fundamentales de la democracia”.

“El terrorismo es un enemigo de la democracia y debe seguir combatiéndose”, señaló la cartera de Relaciones Exteriores, al reafirmar el compromiso del país con la defensa de la vida, las instituciones y el respeto por los derechos humanos.

El pronunciamiento se suma a la condena internacional que generó el ataque, que por fortuna no dejó víctimas fatales. Según medios europeos, el incidente habría estado dirigido directamente contra De Wever, líder del partido Nueva Alianza Flamenca (N-VA), quien recientemente había reforzado su agenda de seguridad interna.

La Cancillería recordó que Colombia y Bélgica mantienen desde hace décadas una relación de cooperación diplomática en temas de justicia, desarrollo y lucha contra el crimen organizado transnacional. “Ambos países continuarán articulando esfuerzos en defensa de la paz y la democracia”, puntualizó el Ministerio.

El Gobierno Petro insistió en que “toda forma de violencia debe ser rechazada rotundamente”, y reiteró su compromiso con los principios que sustentan la convivencia entre naciones, que son la vida, la libertad y el respeto por las instituciones.

Según Gustavo Bolívar, desde la Cancillería se entregaron cuotas burocráticas a partidos políticos en consulados de Colombia en el exterior a cambio de su apoyo en el Congreso.
Desde el Palacio de San Carlos se emitió el comunicado de rechazo al intento de atentado contra el primer ministro de Bélgica. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por su lado, el presidente también sentó su postura a través de su cuenta de X: “El Gobierno de Colombia condena firmemente el intento de atentado contra el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, y expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno belga”.

Y siguió: “Toda forma de violencia contra la democracia debe ser rechazada sin ambigüedades. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la democracia y el respeto a las instituciones. La ciudadanía belga siempre me ha dado su acogimiento, y espero logre encontrar los culpables y garantizar su paz”.

