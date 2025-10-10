Cancillería rechazó el intento de atentado contra el primer ministro de Bélgica: “Es un acto criminal”

El Gobierno de Colombia rechazó el intento de atentado contra el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, ocurrido este jueves en Bruselas. En un comunicado oficial, la Cancillería expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno belga, y calificó el hecho como un “acto criminal que atenta contra los valores fundamentales de la democracia”.

Colombia rechaza firmemente el intento de atentado contra el Primer Ministro de Bélgica, Bart De Wever 👇 pic.twitter.com/wpDUYchUAw — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 10, 2025

“El terrorismo es un enemigo de la democracia y debe seguir combatiéndose”, señaló la cartera de Relaciones Exteriores, al reafirmar el compromiso del país con la defensa de la vida, las instituciones y el respeto por los derechos humanos.

El pronunciamiento se suma a la condena internacional que generó el ataque, que por fortuna no dejó víctimas fatales. Según medios europeos, el incidente habría estado dirigido directamente contra De Wever, líder del partido Nueva Alianza Flamenca (N-VA), quien recientemente había reforzado su agenda de seguridad interna.

El Gobierno de Colombia condena firmemente el intento de atentado contra el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, y expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno belga. Toda forma de violencia contra la democracia debe ser rechazada sin ambigüedades. Reiteramos nuestro… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2025

La Cancillería recordó que Colombia y Bélgica mantienen desde hace décadas una relación de cooperación diplomática en temas de justicia, desarrollo y lucha contra el crimen organizado transnacional. “Ambos países continuarán articulando esfuerzos en defensa de la paz y la democracia”, puntualizó el Ministerio.

El Gobierno Petro insistió en que “toda forma de violencia debe ser rechazada rotundamente”, y reiteró su compromiso con los principios que sustentan la convivencia entre naciones, que son la vida, la libertad y el respeto por las instituciones.

Desde el Palacio de San Carlos se emitió el comunicado de rechazo al intento de atentado contra el primer ministro de Bélgica. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por su lado, el presidente también sentó su postura a través de su cuenta de X: “El Gobierno de Colombia condena firmemente el intento de atentado contra el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, y expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno belga”.