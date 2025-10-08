Suscribirse

Japón, Estados Unidos y ahora Bélgica: las imágenes de Petro en su nueva gira internacional

El mandatario, que recién estuvo en Asia y América del Norte, ahora está en Europa.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 9:20 p. m.
Daniel Prado Albarracín, embajador de Colombia en Bélgica, justo a su jefe, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bruselas
El presidente de la República, Gustavo Petro, adeantará desde este miércoles una agenda en Bruselas, Bélgica, en el marco del Global Gateway Forum, donde Colombia participará como país que ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El avión presidencial colombiano tras trasladar al jefe de Estado, Gustavo Petro, y su comitiva a Bruselas (Bélgica), este 8 de octubre de 2025
El Foro reunirá a representantes de gobiernos, instituciones financieras, el sector privado y la sociedad civil para explorar estrategias que impulsen las inversiones del programa Global Gateway en los países socios.

Contexto: Presidente Petro paseó por las calles del ‘imperio’: Las 10 imágenes de su caminata por Nueva York
Contexto: “¿Y cuánto de sake importamos?”, le preguntó el exministro Restrepo al presidente Petro tras su imagen apoyándose de un micrófono

El Global Gateway es la estrategia de la Unión Europea para promover conexiones inteligentes, limpias y seguras en los sectores digital, energético y de transporte, y para fortalecer los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo.

Así mismo, el jefe de Estado sostendrá encuentros bilaterales con autoridades europeas y con la comunidad de colombianos residente en ese país.

Durante la agenda, varios ministros del Gobierno buscarán cooperación en investigación e innovación científica junto a la Unión Europea (UE), en un espacio que congregará a más de 30 países de Europa, América Latina y el Caribe.

Agenda del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego:

Miércoles, 8 de octubre

Visita de trabajo presidente Gustavo Petro Urrego a Bruselas (Bélgica)

Llegada del presidente a Bruselas 7:30 p.m.

Cena privada con jefes de Estado. Ofrecida presidenta Comisión Europea 7:45 p.m. Lugar: Bibliothèque Solvay.

El cronograma tiene la hora de Bélgica (7 horas de diferencia)

Estando en la residencia del embajador de Colombia en Bélgica, Daniel Prado Albarracín, el mandatario colombiano salió a la calle a observar las imágenes que personas colocaron con motivo del conflicto árabe israelí.

Daniel Prado Albarracín, embajador de Colombia en Bélgica, junto al presidente, Gustavo Petro, el 9 de octubre de 2025 en Bruselas
Daniel Prado Albarracín, embajador de Colombia en Bélgica, junto al presidente, Gustavo Petro, el 9 de octubre de 2025 en Bruselas
Desde allí, el presidente ha emitido varios trinos, como suele hacerlo, opinando sobre múltiples temas.

Desde que llegó a la Casa de Nariño, 7 de agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro ha hecho más de 70 viajes internacionales y ha visitado países de cuatro continentes: África, América, Asia, y Europa.

En las últimas semanas el presidente Gustavo Petro estuvo en Japón, donde dijo que se habían vendido 10 millones de toneladas de lechona, y en Brasil, donde adelantó su agenda de integración con países amazónicos. Posteriormente fue a Nueva York (Estados Unidos), donde pronunció su discurso contra la administración del presidente de ese país, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

