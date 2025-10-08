Japón, Estados Unidos y ahora Bélgica: las imágenes de Petro en su nueva gira internacional

El presidente de la República, Gustavo Petro, adeantará desde este miércoles una agenda en Bruselas, Bélgica, en el marco del Global Gateway Forum, donde Colombia participará como país que ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El avión presidencial colombiano tras trasladar al jefe de Estado, Gustavo Petro, y su comitiva a Bruselas (Bélgica), este 8 de octubre de 2025 | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

El Foro reunirá a representantes de gobiernos, instituciones financieras, el sector privado y la sociedad civil para explorar estrategias que impulsen las inversiones del programa Global Gateway en los países socios.

El Global Gateway es la estrategia de la Unión Europea para promover conexiones inteligentes, limpias y seguras en los sectores digital, energético y de transporte, y para fortalecer los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo.

Así mismo, el jefe de Estado sostendrá encuentros bilaterales con autoridades europeas y con la comunidad de colombianos residente en ese país.

Durante la agenda, varios ministros del Gobierno buscarán cooperación en investigación e innovación científica junto a la Unión Europea (UE), en un espacio que congregará a más de 30 países de Europa, América Latina y el Caribe.

Agenda del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego:

Miércoles, 8 de octubre

Visita de trabajo presidente Gustavo Petro Urrego a Bruselas (Bélgica)

Llegada del presidente a Bruselas 7:30 p.m.

Cena privada con jefes de Estado. Ofrecida presidenta Comisión Europea 7:45 p.m. Lugar: Bibliothèque Solvay.

El cronograma tiene la hora de Bélgica (7 horas de diferencia)

Estando en la residencia del embajador de Colombia en Bélgica, Daniel Prado Albarracín, el mandatario colombiano salió a la calle a observar las imágenes que personas colocaron con motivo del conflicto árabe israelí.

Daniel Prado Albarracín, embajador de Colombia en Bélgica, junto al presidente, Gustavo Petro, el 9 de octubre de 2025 en Bruselas | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Daniel Prado Albarracín, embajador de Colombia en Bélgica, junto al presidente, Gustavo Petro, el 9 de octubre de 2025 en Bruselas | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Desde allí, el presidente ha emitido varios trinos, como suele hacerlo, opinando sobre múltiples temas.

Desde que llegó a la Casa de Nariño, 7 de agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro ha hecho más de 70 viajes internacionales y ha visitado países de cuatro continentes: África, América, Asia, y Europa.