Carlos Fernando Galán condenó atentado con carro bomba en Cali y ataque de dron contra helicóptero de la Policía

El mandatario de la capital le pidió al presidente Gustavo Petro que reevalúe su política de paz total.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 10:40 p. m.
Carlos Galán Alcalde de Bogotá
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a estos hechos. | Foto: colprensa

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a los hechos de violencia que se han registrado en el país que, aunque no ocurrieron en la capital, tienen impacto en el nivel de seguridad que se vive en Colombia.

“Un carro bomba en Cali, cerca de la escuela Marco Fidel Suárez, varias personas heridas. Un ataque con dron contra un helicóptero de la Policía, ocho uniformados asesinados. Condeno enfáticamente estos atentados y lamento profundamente las pérdidas humanas. Toda mi solidaridad con las víctimas, sus familias, con la ciudad de Cali y con la Policía Nacional”, aseguró el mandatario local.

Por su parte, le pidió al Gobierno nacional de Gustavo Petro que pueda retomar el control del territorio nacional y reevalúe la política de paz total, que desde distintos sectores consideran ha fracasado y les ha permitido a varios grupos armados ilegales fortalecerse.

Contexto: Horror en Cali: Fuerza Aérea confirma atentado terrorista con un carro bomba; hay cinco muertos y varios heridos

“El deterioro de la seguridad por el fortalecimiento de los grupos criminales requiere una acción decidida de parte del Gobierno para darle las herramientas suficientes a la Fuerza Pública, y ser claro y contundente en la instrucción de perseguir a los delincuentes y llevarlos ante la justicia”, afirmó Galán.

Posible atentado terrorista en Cali frente a basa de la Fuerza Aérea.
El atentado terrorista en Cali ocurrió frente a una base de la Fuerza Aérea. | Foto: API

Hasta el momento, se conoce que, en el caso de Cali, se reportó un atentado con un artefacto explosivo en una base de la Fuerza Aérea. En las imágenes que se han difundido en redes sociales se ve a motociclistas en la vía que fueron impactados y que quedaron heridos.

“La Fuerza Aeroespacial Colombiana condena el atentado terrorista perpetrado con un carro bomba sobre las 14:50 horas de hoy jueves 21 de agosto, en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali”, informaron desde la FAC.

Ataque terrorista en Cali.
El ataque terrorista en Cali dejó zozobra. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Además, se ven los ventanales de la zona destrozados, así como algunas viviendas del sector y locales comerciales.

Este hecho se suma a otro atentado criminal en contra de la Fuerza Pública en la zona rural de Amalfi, Antioquia, en donde grupos al margen de la ley derribaron un helicóptero de la Policía.

Por ahora, se ha reportado que hay ocho muertos y siete heridos. La aeronave se encontraba brindando apoyo de desplazamiento a un grupo de policías y civiles que estaban desarrollando labores de erradicación cuando se presentó el ataque.

Una de las hipótesis que se tienen hasta el momento es que pudo haberse tratado de un plan criminal de las estructuras a cargo de Iván Mordisco, de las disidencias de las Farc.

