Carlos Fernando Galán también se aparta del día cívico de Petro: “Este martes, la Alcaldía de Bogotá garantizará la prestación de todos sus servicios”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este domingo que la administración distrital no se sumará al día cívico proclamado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, para que los trabajadores salgan en defensa de sus reformas sociales, que no han pasado en el Congreso.

“Este martes, la Alcaldía de Bogotá garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico. Los 710.000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad tendrán clase presencial y alimentación escolar ”, indicó mandatario distrital a través de su cuenta en X.

Este martes, la Alcaldía de Bogotá garantizará la prestación de todos sus servicios y no se sumará al día cívico. Los 710.000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad tendrán clase presencial y alimentación escolar. Todos los servicios del Distrito funcionarán con…

El martes 18 de Marzo los servidores públicos de Medellín trabajaremos con normalidad. No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra institución pública. Como Alcalde, solo puedo tomar la decisión en el sector público…

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se sumó al rechazo al día cívico y manifestó que en el departamento “ honramos el trabajo como camino de desarrollo y oportunidades, por lo que espera que no se les imponga “un día de vagancia” .

En el caso de Bucaramanga, el alcalde Jaime Andrés Beltrán dejó claro que no se acogerá a esa medida anunciada por el presidente Petro. “Es una ciudad productiva, con deberes en el servicio ciudadano que no pueden parar, por eso el municipio no se acogerá al decreto”, dijo.