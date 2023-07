Centro Democrático presenta su lista al Concejo de Bogotá: estos son los principales candidatos

Jorge Colmenares, concejal de Bogotá, renunciará al Centro Democrático y no volverá a aspirar al cabildo distrital

Daniel Briceño confirmó que aspira al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático: “Gustavo Petro ya no tiene los 2 millones de votos que sacó en la capital”

“Lo hago por varias razones. Algunas personas me dijeron que esperara y aspirara al Congreso, pero yo sostengo que las elecciones regionales son una especie de plebiscito donde la gente debe salir a manifestarse y demostrar su desacuerdo con el gobierno de Gustavo Petro. No creo que tengamos que esperar cuatro años para comenzar a mirar qué vamos a hacer con Colombia, para montar un nuevo proyecto político, para que la oposición —yo me considero en oposición ciudadana— le demos la vuelta a lo que está pasando en el país. Esta es una gran oportunidad”, dijo Briceño.