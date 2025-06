La exalcaldesa de Bogotá cambió su discurso radicalmente con respecto a hace tres años. Mientras que en ese momento celebró y respaldó la victoria del presidente Gustavo Petro en 2022, esta vez se apartó completamente del mandatario para hacer campaña por 2026.

A través del movimiento Imparables habló del “cambio que no fue” y dijo que “Colombia no aguanta cuatro años más de improvisación, de polarización, clientelismo y falta de ejecución. No más peleadera, carreta, politiquería y corrupción”, aseguró.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López llegó en bicicleta y acompañada de algunos líderes de la Alianza Verde a inscribir su precandidatura en la Registraduría. A pesar de que respaldó a Petro para llegar a la Casa de Nariño, ahora lo cuestionó. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/a8yzyFYzWE — Revista Semana (@RevistaSemana) June 3, 2025

“El movimiento Imparables representa a la mayoría de los colombianos que quieren vivir de su talento, a los que entienden la importancia del trabajo digno y la inversión privada, quieren mejorar la educación, recomponer el sistema de salud y recuperar la seguridad en las ciudades y las regiones”, afirmó la exmandataria de la capital.

Claudia López criticó el cambio que prometió Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En medio de la firma de su candidatura en la Registraduría se le vio acompañada de su esposa, la senadora Angélica Lozano, así como del concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque, cercano a la exmandataria.

López llegó con comparsa y carteles alusivos a su campaña, en la que no solo criticó la promesa de cambio de Petro, sino que habló de su trayectoria. Destacó que es bogotana, que ha pasado por la academia, el activismo y el servicio público.

Estudió Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado e hizo una maestría en administración pública y política urbana en Columbia. Pasó por Yale e hizo un doctorado en ciencia política en Northwestern University. Además, estuvo en el último año en Harvard.

López estuvo acompañada de varias personas de la Alianza Verde. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Recordó su paso por el Senado siendo una de las congresistas más votadas en 2014, cuando tomó las banderas anticorrupción, a pesar de que el partido que representaba, la Alianza Verde, terminó involucrado en grandes escándalos de corrupción.

Asimismo, quiso destacar su paso por la Alcaldía de Bogotá, sin embargo, lo cierto es que las cifras no le favorecen. No solo incumplió sus promesas de campaña y cambió su discurso, sino que responsabilizó a los demás de esos hechos. Sucedió en el “estallido social” en el que terminó enfrentada con el gobierno de Petro que había respaldado, dijo que no estaba a cargo de la Policía, entre otros hechos por los que fue criticada desde varios sectores. Además, en su gestión incrementó la sensación de inseguridad en la capital.

El concejal de Bogotá Rolando González recordó que no se trata de un simple tema de percepción. Cuando López iba a dejar el cargo, en noviembre de 2023, se habían registrado 123.000 casos de hurto a personas, con un crecimiento del 12,3 %, con respecto al año anterior. Además, las más afectadas fueron mujeres, víctimas que ella dijo prometer en campaña.

La exmandataria llegó en bicicleta a inscribir su candidatura. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Son varios los que le critican a López su cambio de discurso y no reconocer responsabilidades. Por ejemplo, en entrevista con Yesid Lancheros, hoy director general de SEMANA, reconoció que le alegraba la victoria de Petro en 2022 y que volvería a votar por él, sin embargo, su estrategia hoy para llegar a la Casa de Nariño es criticar al mandatario ante el fracaso de sus políticas.