La decisión que tome el Partido Alianza Verde el próximo lunes 17 de marzo, sobre si se aprueba o no la escisión de la colectividad, tendría incidencia directa en las elecciones presidenciales de 2026.

Un sector de la Alianza Verde pide la escisión. No todos estarían con Claudia López. | Foto: Colprensa

¿Por qué no se aprobó la escisión? La falta de algunos votos sorprendió a muchos, cuando todo parecía que estaba dado para un resultado favorable para dividirse.

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, expresó su asombro. “No me cuadra por qué votos que uno creería más afines a la escisión expresaron que votarían en contra. Hay algo que no me cuadra…“, aseguró.