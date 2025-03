El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, anunció que se aplazó la discusión y no llegaron a un acuerdo. La discusión continuará el próximo lunes 17 de marzo a las 9 a. m. SEMANA conoció que faltaron unos 3 votos para esa decisión.

Por su parte, la senadora Andrea Padilla dijo que no está de acuerdo con la escisión porque sería sinónimo de destrucción porque quedarían encasillados entre “buenos y malos”.

Mientras tanto, la congresista Liliana Rodríguez fue otra de las que no apoyó la escisión, según dijo Salamanca, porque el Partido Verde “no es los de Petro, los de Amaya o los de Claudia” sino que deben estar unidos.

La concejal de Bogotá Marcela Clavijo también está de acuerdo con la escisión. Sin embargo, pidió un consenso para no polarizar entre buenos y malos.

Por su parte, el senador Iván Name, salpicado por el escándalo de la UNGRD, afirmó que la escisión no es buena idea porque “todo divorcio es un fracaso” y que los que se quedan lo hacen para tomarse el partido. Además, anunció que no se lanzará nuevamente al Congreso sino que lo hará su hijo.