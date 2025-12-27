CNE define los topes de gastos para los candidatos presidenciales que participen en las consultas interpartidistas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió los topes de gastos para los candidatos presidenciales que se presenten en las consultas interpartidistas de marzo de 2026.

De acuerdo con la Resolución 12111 de 2025, el tope será de 50 % del límite de gastos fijados para la primera vuelta presidencial.

En una resolución anterior, la autoridad electoral estableció que el tope de la primera vuelta sería $ 37.110.502.954. De esa manera, lo máximo que se pueden gastas los candidatos presidenciales en consulta es $18.555.251.477.

Estos recursos deberán ser gastados por cada partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos que se presente.

Este monto es incluso mayor al que recibirían los candidatos que pasen a segunda vuelta, dado que el CNE estipuló que el tope para esta etapa será de $ 17.357.787.485.

Además, se definió que la reposición por cada voto será de $ 8.287.

En la Resolución 204 de 2025 se estableció también que el monto de aportes estatales a recibir a título de anticipo para los candidatos a la Presidencia de la República en primera vuelta será de $ 10.104.098.027.

“De estos aportes, $ 6.934.184.921 serán destinados a la financiación de la propaganda política de las campañas presidenciales, los restantes $ 3.169.913.106 serán para otros gastos de campaña”, se lee en el documento expedido por el CNE.

De la misma manera, en caso de pasar a segunda vuelta, los candidatos presidenciales recibirán por igual como anticipo $ 6.067.411.806, “los cuales se destinarán a la financiación de la propaganda política en un cincuenta por ciento (50 %) y el saldo en otros gastos de campaña”, estableció el CNE.

Y agregó: “Adviértase que, tanto en la primera como en la segunda vuelta, si la hubiere, no se podrán exceder los topes de las campañas, establecidos en la presente resolución”.

Y quienes accedan a anticipos, recibirán una reposición por voto de $ 4.225. Para segunda vuelta, la cifra baja a $ 2.109. Quienes no accedan a anticipos recibirán $ 8.613.