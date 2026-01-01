Política

Colombia vuelve al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente para el periodo 2026-2027

El país tendrá voz y voto en las decisiones de seguridad más importantes del planeta.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
1 de enero de 2026, 10:49 p. m.
El 2 de julio de 2024 se celebra en la sede de la ONU en Nueva York una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina.
El 2 de julio de 2024 se celebra en la sede de la ONU en Nueva York una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Colombia arrancó este jueves, 1 de enero, su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2026-2027, un asiento que vuelve a colocar al país en el centro de las discusiones del sistema internacional.

Régimen de Maduro pide una reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU
Consejo de Seguridad de la ONU en Colombia
Consejo de Seguridad de la ONU en Colombia Foto: Cancillería

La elección, realizada el 3 de junio de 2025, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, contó con el respaldo de 180 países, una señal de confianza diplomática que la Casa de Nariño ahora deberá traducir en posiciones concretas.

Durante los próximos dos años, Colombia tendrá voz y voto en decisiones relacionadas con conflictos armados, crisis humanitarias, misiones de mantenimiento de paz y amenazas a la seguridad internacional.

El presidente, Gustavo Petro, el 10 de octubre de 2025 en Bruselas (Bélgica). Estuvo acompañado por la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, y por el embajador de Colombia en Bruselas, Daniel Prado Albarracín
El presidente, Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

En ese sentido, no se trata solo de presencia simbólica. El Consejo de Seguridad es el único órgano de Naciones Unidas con capacidad para adoptar resoluciones vinculantes, imponer sanciones y autorizar el uso de la fuerza.

Política

Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe tras compararlo con Castro, Chávez y Maduro: le saca a relucir los falsos positivos

Política

“Las pensiones no pueden depender de mercados volátiles”: Petro responde a la exdirectora de la URF que renunció por desacuerdos en el manejo de esos recursos

Política

La exdirectora de la URF revela las razones de su renuncia al Gobierno Petro, tras desacuerdo en tema pensional: “Ser presidente no es ser omnipotente”

Política

Andrés Felipe Arias cuestiona a Petro por falta de rigor en el aumento del salario mínimo. Los economistas que cita no lo sustentan

Política

Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda y los compara con Castro, Chávez y Maduro: “Qué peligro”

Política

Presidente Gustavo Petro envía mensaje de Año Nuevo a los colombianos: “El poder es del pueblo constituyente”

Política

El nuevo rifirrafe entre Petro y Mac Master por cuenta de los datos del Dane sobre desempleo e incremento del salario mínimo

Política

Gustavo Petro confirmó que la JEP sufrió fuerte golpe en el Consejo de Seguridad de la ONU y lanzó pulla a EE. UU.

Mundo

Régimen de Maduro pide una reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU

Noticias Estados Unidos

EE. UU. arremete contra Petro y el Acuerdo de Paz en el Consejo de Seguridad de la ONU: “La violencia de los grupos armados nos preocupa”

La Cancillería ha señalado que la actuación colombiana estará guiada por principios de su política exterior que están basados en el respeto al derecho internacional, defensa de los derechos humanos, soberanía de los Estados, no intervención y solución pacífica de las controversias.

No se sabe quién representará a Colombia en cita clave de Naciones Unidas
ONU
ONU tomó radical decisión al respecto con el bloque económico de Estados Unidos a Cuba. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) Foto: AFP

A ello se suma un enfoque centrado en las personas, alineado con la narrativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha insistido en la diplomacia como herramienta prioritaria para la construcción de paz.

Esta es la octava vez que Colombia ocupa un asiento no permanente en el Consejo, tras su participación en el periodo 2011-2012. Esa trayectoria le ha permitido acumular experiencia en negociaciones complejas y en la construcción de consensos, una capacidad clave en un órgano marcado por tensiones geopolíticas y el uso del veto por parte de sus miembros permanentes.

Petro irá al próximo Consejo de Seguridad de la ONU para alertar que el Estado colombiano incumplió el acuerdo de paz: “Plantearé la verdad”
Intervención del Presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Intervención del Presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: Foto tomada de video.

Para el periodo 2026-2027, Colombia compartirá mesa con cinco miembros permanentes —China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido— y con otros nueve países no permanentes. Junto a Colombia se incorporan Bahréin, República Democrática del Congo, Letonia y Liberia, mientras que Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia continuarán hasta finales de 2026.

Más de Política

El 2 de julio de 2024 se celebra en la sede de la ONU en Nueva York una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina.

Colombia vuelve al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente para el periodo 2026-2027

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en respuesta a Álvaro Uribe.

Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe tras compararlo con Castro, Chávez y Maduro: le saca a relucir los falsos positivos

Polémica Petro y Mónica Higuera

“Las pensiones no pueden depender de mercados volátiles”: Petro responde a la exdirectora de la URF que renunció por desacuerdos en el manejo de esos recursos

Nuevo rifirrafe en el gobierno

La exdirectora de la URF revela las razones de su renuncia al Gobierno Petro, tras desacuerdo en tema pensional: “Ser presidente no es ser omnipotente”

Andrés Felipe Arias y Gustavo Petro

Andrés Felipe Arias cuestiona a Petro por falta de rigor en el aumento del salario mínimo. Los economistas que cita no lo sustentan

El expresidente Álvaro Uribe volvió a cargar contra Iván Cepeda y Gustavo Petro.

Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda y los compara con Castro, Chávez y Maduro: “Qué peligro”

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Presidente Gustavo Petro envía mensaje de Año Nuevo a los colombianos: “El poder es del pueblo constituyente”

Bruce Mac Master y Gustavo Petro

El nuevo rifirrafe entre Petro y Mac Master por cuenta de los datos del Dane sobre desempleo e incremento del salario mínimo

Paloma Valencia.

“La riqueza no se decreta, se construye. Trabajador y empresario no son enemigos”: Paloma Valencia tras anuncio de incremento en el salario mínimo

Uribe advirtió sobre posibles despidos, mayor inflación y presión sobre empresas pequeñas y medianas.

“No hay puestos”: Álvaro Uribe se volvió a referir al aumento del salario mínimo y advirtió sobre el riesgo para jóvenes y empresas

Noticias Destacadas