Gustavo Petro confirmó que la JEP sufrió fuerte golpe en el Consejo de Seguridad de la ONU y lanzó pulla a EE. UU.

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer que la Justicia Especial para la Paz (JEP) tuvo un revés, en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En el mensaje que publicó el mandatario colombiano, desde Egipto, en donde continúa su agenda por el Medio Oriente, lamentó que ese consejo le quitara a la JEP la tarea de realizar una verificación sobre sanciones a máximos responsables de los llamados crímenes de guerra, en el marco del conflicto armado.

“Que se quite el capítulo étnico, de racismo, y la JEP, Justicia Especial para la Paz, muestra la displicencia del gobierno actual de los EE. UU. con la verdad en Colombia”, expresó el mandatario colombiano.

Avanzó en el mensaje: “Tiene una razón básica: los gobernantes norteamericanos saben que sus actuales aliados políticos en Colombia son aliados también del narcotráfico, y son en el pasado los responsables de un genocidio, de la violencia y de disparar el negocio de la cocaína en el país y sobre los consumidores de EE. UU.”.

“Cuando lo importante no es la cocaína, sino el petróleo, cambia la estructura de alianzas del gobierno de los EE. UU. Por eso se me mete en la lista OFAC no como narco, es imposible probar eso, sino como enemigo de los genocidios y del consumo del petróleo”, expresó el presidente Petro desde Egipto.

Y redondeó su idea: “Saben que en mí no se encuentra apoyo para una economía fósil, sino para una economía de la vida”.

No obstante, en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que se llevó a cabo este viernes 31 de octubre, se dio luz verde a la renovación del mandato de la Misión de Verificación en Colombia, encargada de supervisar la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. A diferencia de los años anteriores, cuando las resoluciones se adoptaban por periodos de dos años, el nuevo mandato tendrá una vigencia de un solo año, hasta noviembre de 2026.

