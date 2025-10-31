Revuelo por ostentosa Embajada de Colombia en Arabia Saudita que inauguró el Gobierno Petro: tiene piscina y salones de lujo

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló detalles de una nueva sede diplomática de Colombia en Arabia Saudita, la cual se inauguró, según el mandatario, en su Gobierno.

En el mensaje expresó el jefe de Estado: “Les presento la Embajada de Colombia en Arabia Saudita, recién inaugurada. Por primera vez, la Embajada de Colombia para connacionales y extranjeros es más digna que la casa del embajador, que por ahora es un cuarto de hotel. Presentaré toda la casa porque, al mismo tiempo, Colombia es bella”.

Sin embargo, las fotos que compartió Petro de la sede diplomática no pasaron desapercibidas para los usuarios de X, quienes le pasaron una fuerte factura al mandatario colombiano.

“Presidente, presidente, ¿será que la plata de la salud se va en viajes con mucha opulencia, el cambio del que usted habló en campaña; está matando pacientes”, criticó un usuario en X al presidente Petro.

Otros expresaron: “Tan fácil que es arrendar una propiedad costosa y montar una burocracia. Muestre los hospitales que ha hecho o las universidades o las vías. No hay nada, solo corrupción y derroche que convierte en logros”.

“Señor presidente, ¿no le parece que es un gasto muy exuberante para una sola persona? ¿El derroche y el lujo no eran del Centro Democrático? ¿Qué pasó con la austeridad del Pacto Histórico? Póngale cuánto se gasta al mes y anual el sostenimiento de esa casita”, dijo una persona al criticar la ostentosa sede de la Embajada de Colombia en Arabia Saudita.

Y se conocieron otros mensajes: “¿Austeridad para qué? Y más si solo viven 1.800 colombianos en Arabia Saudita. En ese orden de ideas, las embajadas de Colombia en España o EE. UU. serían hoteles cinco estrellas”.

“Eso, siga gastándose la plática que hay bastante. Menos mal ya no estamos en quiebra. A Dios gracias ya el país tiene dinero hasta para tirar para el techo. Excelentes decisiones, Gustavo Petro”, afirmó, por su parte, el concejal de Bogotá Papo Amín.

Finalmente, en medio de la agenda que adelantó Petro en Arabia Saudita, le pidió a ese país que sea mediador en los bombardeos de las autoridades militares de Estados Unidos en el mar Caribe, los cuales se han enfocado en atacar estructuras narcotraficantes.