Duro cuestionamiento de Gustavo Petro por cumbre entre Álvaro Uribe y César Gaviria. Este es el mensaje

Empiezan los movimientos políticos de cara a las próximas elecciones de Congreso y para la presidencia. Este viernes 31 de octubre se registró una cumbre entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria.

Ese encuentro llamó la atención del mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien se pronunció por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, lanzando un fuerte cuestionamiento.

“¿Serán los llamados a cambiar al país? ¿Una coalición de extremas derechas y derechas que han gobernado durante un siglo y medio el país? ¿Vamos para atrás, o nos vamos hacia adelante?”, publicó en el post el presidente Petro.

¿Vamos para atrás, o nos vamos hacia adelante?pic.twitter.com/UjsjWXmo4d — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 31, 2025

La reacción del jefe de Estado se dio en el marco de la agenda de trabajo que está llevando a cabo en una gira en Medio Oriente, donde estuvo en Arabia Saudita y Egipto.

De acuerdo con los datos que se han conocido, la cumbre entre Uribe y Gaviria se adelantó en un restaurante en Llanogrande. Y el objetivo primordial fue conversar sobre 2026, año clave para en país en donde se definirá el mapa político de Colombia.

Álvaro Uribe y César Gaviria se reunieron en Rionegro. | Foto: Suministrada

Al término de la reunión, el expresidente Álvaro Uribe expresó: “Le pregunto al pueblo colombiano, a mis compatriotas, qué queremos: un monopolio estatal de salud como el que se está construyendo, que destruye la salud, o lo que se hizo, que era totalmente solidario y mixto”.

Expresidente César Gaviria. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA

A su turno, el exmandatario César Gaviria dijo: “Si miramos en resultados, es muy claro que lo que hemos tenido en estos años para nada ha producido resultados”.

Pero el tema político no paró ahí, ya que Uribe le abrió la puerta a Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella, y otros aspirantes a la presidencia.

“He hablado también con el doctor Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo sabe de nuestro aprecio, hemos conversado con el doctor Galán, con el doctor Peñalosa y yo diría que he encontrado un ambiente en favor de la democracia colombiana que va desde Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo”, recalcó Uribe.