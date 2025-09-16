Suscribirse

Política

“Con Petro, el país pasó de la esperanza a la vergüenza mundial”: le caen al presidente por la descertificación

El jefe de Estado está siendo duramente apuntado por la decisión que tomó el gobierno Trump.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 1:24 p. m.
.
Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Fuertes críticas le han caído al presidente Gustavo Petro por la decisión que tomó el gobierno de Donald Trump de descertificar a Colombia debido a las políticas contra las drogas que tiene el Ejecutivo colombiano.

La senadora Paloma Valencia, una de las caras más visibles de la oposición, se pronunció sobre lo ocurrido y le lanzó duros cuestionamientos el jefe de Estado.

El presidente, Gustavo Petro, el 12 de septiembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá
El presidente Gustavo Petro | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“EE. UU. descertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. ¿La razón? Con Petro, el país pasó de la esperanza a la vergüenza mundial: somos el primer productor de cocaína del planeta“, escribió en su cuenta de X.

Valencia afirmó que las cifras son “demoledoras” y dejan muy mal parado al Gobierno. Por ejemplo, la congresista señaló que el 67 % de la coca del mundo está en el país, al tiempo que la producción creció en un 52 %.

Contexto: Colombia fue descertificada: así se mueve el negocio de la cocaína que tiene al país en crisis

Asimismo, recordó que de cada 100 kilos, las autoridades solo logran incautar 28. “Los narcos hacen fiesta”, dijo.

De hecho, la precandidata presidencial fue más allá y sostuvo que “Petro desmontó la lucha contra el narcotráfico” y su Gobierno se “rindió frente a los criminales“.

Incluso, resaltó que la descertificación era “obvio” que iba a llegar en cualquier momento, destacando que esto hace que Colombia pierda gran credibilidad a nivel internacional, lo que traerá consigo ciertas consecuencias.

“Ahuyenta inversión extranjera, pone en riesgo sus exportaciones y queda marcada como un narco-Estado tolerado por su propio presidente“, señaló.

Contexto: Descertificación: ¿qué es el ‘waiver’? Expertos explican qué significa para Colombia la determinación del Departamento de Estado

Por todo ello, Valencia comentó que el país no puede seguir en este panorama y es necesario recuperar la autoridad que se ha venido perdiendo en los últimos años, lo que ayudará a retomar la lucha contra el narcotráfico y reposicionarnos como aliados estratégicos de Estados Unidos.

"Con Petro nos hundimos; con firmeza y resultados podemos levantar al país“, escribió.

Finalmente, la senadora cerró su publicación mencionando uno de los argumentos que expresó la nación norteamericano y enviando un nuevo pullazo al jefe de Estado colombiano.

“EE.UU. fue categórico: ‘El fracaso recae únicamente en el liderazgo político’. La responsabilidad no es de la Fuerza Pública ni de los colombianos. Es de Petro y de su gobierno“, concluyó.

