David Luna denuncia que el Gobierno Petro creó una zona de distensión en el Catatumbo para beneficiar a grupos criminales

Para Luna, esta decisión del Gobierno Petro no es más que la creación de una zona desmilitarizada para beneficio de los grupos criminales. Por esa razón, asegura que esta medida es un “Caguán 2.0″ y pidió que se revoque la medida para evitar más afectaciones.

“El Catatumbo no puede convertirse en refugio ni plaza de reabastecimiento para las estructuras del crimen transnacional organizado; el Estado debe recuperar el territorio antes de que sea tarde. Entregar soberanía es rendirse ante la violencia. Y Colombia no puede —ni debe— regalar su territorio. La seguridad nacional está en jaque y la inacción no es una opción. Estamos frente a un nuevo Caguán 2.0, pero esta vez en el Catatumbo“, dijo Luna.