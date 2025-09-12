Suscribirse

“Debe ser muy ruin”: Lina Garrido le responde a Mafe Carrascal su crítica a la llegada del Metro de Bogotá

La congresista de Cambio Radical quedó sorprendida por la postura de la integrante del Pacto Histórico que aspira a reelegirse en la Cámara por Bogotá.

Redacción Semana
13 de septiembre de 2025, 3:33 a. m.
Lina Garrido y María Fernanda Carrascal.
Lina Garrido y María Fernanda Carrascal. | Foto: SEMANA

Lina Garrido y María Fernanda Carrascal tuvieron una discusión en redes sociales por cuenta de las obras del Metro en Bogotá.

Carrascal, congresista del Pacto Histórico, ha sido una de las más duras críticas del Metro y expresó su malestar en su cuenta en X por el cubrimiento periodístico que se le ha dado a dicha noticia.

“¡Pero qué nivel de pleitesía mediática! Mientras @Bogota camina insegura y entre la basura, tenemos minuto a minuto del viaje de los vagones del metro por carretera", dijo Carrascal.

Contexto: El metro ya está en Bogotá: en la madrugada llegaron los vagones del primer tren al patio taller en Bosa

Desde su llegada al Congreso, la integrante del Pacto Histórico ha lanzado críticas contra la administración de Carlos Fernando Galán y porque el Metro se hizo elevado y no subterráneo.

“Hace mucha falta el cubrimiento riguroso de los medios a la administración @CarlosFGalan, además su comportamiento frente al metro de Bogotá contrasta con el nulo cubrimiento para los 6 proyectos férreos que el Gobierno del Cambio está impulsando“, señaló la legisladora.

Los vagones del metro de Bogotá fueron recubiertos con cinco capas de protección para que soporten el viaje desde Cartagena hasta el patio taller en Bosa.
Los vagones del metro de Bogotá fueron recubiertos con cinco capas de protección para que soporten el viaje desde Cartagena hasta el patio taller en Bosa. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Para la legisladora del petrismo, el Metro de Bogotá es una obra que fue diseñada “para alimentar el oligopolio privado de TransMilenio”.

Por esa razón, la congresista de Cambio Radical, Lina Garrido, le respondió a los escritos. “Un bogotano debe ser muy ruin para sentir molestia por la llegada del metro, solo por ideología política. Hasta Yo, que soy de Arauca, hoy siento alegría por Bogotá”, dijo la congresista.

La postura de Garrido fue apoyada por varios seguidores en redes, al considerar que Carrascal al haber llegado al Congreso para representar a Bogotá, no debería ser una de las mayores opositoras de las obras del metro.

Contexto: El ataque de Gustavo Bolívar al metro de Bogotá con el que inicia la carrera por la Presidencia

Además, recordaron que recientemente publicó en sus redes varios videos donde pide respaldo para estar en la lista a la Cámara por Bogotá en las elecciones que se harán en 2026.

Carrascal no se quedó callada y le respondió a Garrido con un corto mensaje. “No me sorprende que te seduzca la mediocridad, Lina”.

Contexto: Tras el metro de Medellín y el metro de Bogotá, otra ciudad colombiana anuncia el estudio de diseños para tenerlo

Sectores del progresismo no están de acuerdo con el diseño del metro en la capital del país y no han ocultado sus posturas y, de hecho, han aumentado a pocos meses de las elecciones.

Al margen de esas discusiones políticas, la realidad es que Bogotá tendrá ese sistema de transporte después de 83 años de haberse anunciado y de varias promesas en diferentes administraciones. Recientemente, llegaron a la capital los primeros seis vagones desde China a Cartagena y que posteriormente fueron trasladados al patio taller en el sur de Bogotá.

