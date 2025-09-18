Suscribirse

Política

Defensora del pueblo señaló retos de la implementación de la condena de la JEP a los exfarc

Iris Marín destacó que el tribunal de paz otorgó la máxima condena que permite el sistema transicional.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 11:49 a. m.
Iris Marín, defensora del Pueblo.
Iris Marín, defensora del Pueblo. | Foto: Defensoría del Pueblo

La defensora del pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre la condena de la JEP a los exintegrantes del secretariado de las Farc, quienes fueron sentenciados a pagar ocho años de sanciones restaurativas en el marco de justicia transicional.

Marín destacó que en medio de este proceso los exguerrilleros dejaron las armas, “finalizaron el conflicto que existía con las Farc” y reconocieron su responsabilidad sobre al menos 21.396 secuestros que ocurrieron en el marco del conflicto armado.

La decisión de la JEP ha despertado críticas de quienes fueron víctimas del secuestro, como la excandidata presidencial Ingrid Betancourt o el excongresista Jaime Felipe Lozada, dado que los exintegrantes del secretariado pagarán su pena haciendo labores como la búsqueda de personas desaparecidas, contribución a la memoria histórica, reparación simbólica, recuperación ambiental, desminado, entre otras.

Contexto: Juan Manuel Santos explica las condenas de la JEP contra el exsecretariado de las FARC: “Fue un compromiso del Estado para firmar la paz”

No obstante, la defensora destacó que la sentencia asignó la máxima sanción restaurativa que puede otorgar ese sistema por los hechos de máxima gravedad que protagonizó esa guerrilla.

“Las sanciones, al ser restaurativas, maximizan la contribución a la reparación y la restauración de los daños causados a través de la búsqueda de personas desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, proyectos ambientales y desminado humanitario, lo que constituye un paso histórico en contra de la impunidad con un enfoque restaurativo”, afirmó Marín.

Contexto: JEP emitirá la primera sentencia contra militares por falsos positivos. Estos son los detalles

La defensora señaló que hay desafíos como la falta de información sobre cómo se compatibilizarán las sanciones con el ejercicio político y advirtió que debe detallarse el marco en el que se desarrollarán los proyectos restaurativos que deberán ejecutar los excabecillas de las Farc.

La entidad que encabeza Marín señaló que acompañará a las víctimas y a la sociedad en el camino de avanzar en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, buscando que ese objetivo se cumpla sobre la base del respeto a los derechos de las víctimas.

Contexto: Víctimas de las FARC acudirán a instancias internacionales por condenas de la JEP contra excomandantes guerrilleros

Los exfarc podrán seguir desarrollando labores políticas a través del Partido Comunes, con el que en la actualidad tienen representación en el Congreso de la República. La decisión de la JEP es la primera que se conoce dentro del sistema transicional tras un proceso que comenzó en 2016 con la firma del Acuerdo de Paz.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horóscopo del Niño Prodigio hoy, 18 de septiembre; predicciones para los 12 signos del zodiaco

2. Así es como están estafando a miles de personas con el Seguro Social en Estados Unidos

3. Luis Díaz cuenta la verdad: dijo por qué rechazó a Barcelona y se fue a Bayern Múnich

4. Álvaro Uribe responde a Gustavo Petro: “Yo no intrigo ni aquí ni en el extranjero. Debería trabajar en lugar de pasar haciendo chismes”

5. ¿Qué hace una estatua de Trump sosteniendo una moneda de Bitcoin al frente del Capitolio de Estados Unidos? No es un meme

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iris Marín OrtizDefensoría del PuebloJEP

Noticias Destacadas

.

Álvaro Uribe responde a Gustavo Petro: “Yo no intrigo ni aquí ni en el extranjero. Debería trabajar en lugar de pasar haciendo chismes”

En la consulta interna del Pacto Histórico participarían Alí Bantú, Susana Muhamad, Gloria Inés Flórez, María José Pizarro, Daniel Quintero, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar. También la exministra Gloria Inés Ramírez.

Precandidatos presidenciales del petrismo se molestaron tras la decisión del CNE sobre la personería jurídica del Pacto Histórico

Redacción Semana
Sergio Fajardo habló con SEMANA desde su apartamento en Bogotá. Expuso sus preocupaciones por el país como ciudadano, no porque tenga interés para 2026, según le aclaró a este medio.

La salida de casillas de Sergio Fajardo cuando un periodista en Pasto le preguntó quiénes lo financian y quién paga su asesor catalán

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.