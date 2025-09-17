Suscribirse

Jaime Felipe Lozada, víctima de las Farc, destapa su molestia: “La decisión de la JEP me duele, me indigna y me revictimiza”

El excongresista cuestionó la decisión del tribunal de paz sobre el delito del secuestro.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 12:37 p. m.
Jaime Felipe Lozada, excongresista. | Foto: Facebook: Jaime Felipe Lozada

El excongresista Jaime Felipe Lozada dejó ver su molestia con la sentencia de la JEP al los integrantes del antiguo secretario de las Farc, quienes fueron condenados a pagar ocho años de sanciones restaurativas por el delito del secuestro.

Lozada fue víctima de esa guerrilla, estuvo secuestrado durante tres años junto a su hermano, su madre también fue secuestrada y su padre fue asesinado por las Farc. Ahora, casi una década después de la firma del Acuerdo de Paz, asegura que la sanción de la justicia transicional a los autores intelectuales de es revictimizante.

“Mi nombre es Jaime Felipe Lozada. Permanecí tres años secuestrado por la guerrilla de las Farc, mi hermano Juan Sebastián igualmente permaneció secuestrado el mismo tiempo, a mi mamá Gloria Polanco la secuestraron durante casi ocho años y a mi papá Jaime Lozada el mismo grupo guerrillero lo asesinó en el año 2005, en cuyo atentado resulté herido. Lo digo sin rencor pero sí con claridad, la decisión de la JEP me duele, me indigna y me revictimiza profundamente", sostuvo Lozada.

El antiguo secretariado de las Farc reconoció su responsabilidad sobre el delito del secuestro. La decisión de la JEP contra los exguerrilleros corresponde solo al primer caso que dirime el tribunal sobre el delito de secuestro.

