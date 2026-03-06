Diego Caro, candidato a la Cámara: “Me lanzo porque estoy cansado de vivir con miedo en Bogotá”

SEMANA: Usted tiene un camino recorrido como empresario. ¿Por qué decide lanzarse a la Cámara por Bogotá?

Diego Caro (D. C.): Decido lanzarme porque estoy cansado de vivir con miedo en Bogotá. Las calles están totalmente inundadas de criminales y la impunidad es lo único que se respira en este ambiente.

SEMANA: ¿Qué camino plantea usted para que Bogotá deje de “vivir con miedo”?

D. C.: Necesitamos hacer una reforma a la justicia que rompa las brechas por las que los delincuentes están logrando escapar del sistema judicial y ponerle atención al sistema penitenciario con una reforma en la que logremos poner al criminal en una cárcel de verdad y no en las universidades del crimen que vemos hoy en día.

SEMANA: ¿Quiere hacer más cárceles? ¿Cómo las financiaría?

D. C.: El problema no es de construir cárceles, porque si las seguimos construyendo, seguimos dándole espacio a los criminales. Acá lo que tenemos que hacer es una reforma a la justicia en la que se aceleren los procesos de judicialización, en la que las personas reciban penas ejemplares y en la que los sistemas de cárceles sean lo suficientemente fuertes para lograr disuadir el crimen. El problema es que al delincuente no le da miedo entrar a la cárcel porque siente que en la cárcel está su hábitat. Gran parte de las cárceles están ocupadas por personas inocentes que caen en un sistema muy lento que lastima a la sociedad, porque los procesos prescriben y los delincuentes se logran volar, mientras los inocentes siguen detenidos.

SEMANA: ¿De quién es la culpa del problema de criminalidad de Bogotá: de la Alcaldía, la Fiscalía o el Gobierno nacional?

D. C.: Esto es una responsabilidad conjunta. El alcalde no ha sido capaz de hacer la normalización frente al consumo de drogas en espacios públicos, lo cual está afectando a las familias en los parques. El alcalde tiene una responsabilidad, pero el Gobierno nacional y el Congreso tienen una responsabilidad mayor porque son quienes dan el presupuesto nacional para el pie de fuerza de Bogotá. La ciudad cuenta con 15.000 efectivos de la Policía, donde el 20 % son administrativos, cuando debería tener cerca de 18.000 en la calle por la densidad poblacional.

SEMANA: ¿Cuáles considera usted que serán las más importantes decisiones que tendrá que tomar el Congreso a partir del 20 de julio?

D. C.: Tendremos que hablar de seguridad para recuperar el país. Hay que someter al criminal y hacer una reforma a la salud que nos permita saber qué está pasando con la plata.