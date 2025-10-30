DNI no tiene información sobre posible atentado que ventiló el presidente Gustavo Petro

En respuesta a un oficio remitido por la representante Catherine Juvinao, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) aseguró que no cuenta con información de un supuesto atentado en su contra que llegó a oídos del presidente Gustavo Petro, quien se encargó de comunicarlo y ordenó redoblar su esquema de seguridad para prevenir altercados.

Los datos iniciales fueron expuestos a la congresista por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el entonces director de la Policía, general Carlos Fernando Triana. Ellos dos le describieron que el jefe de Estado había recibido comunicaciones que alertaban de presuntos atentados contra ella, la senadora Paloma Valencia y el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

SEMANA conoció en su momento que detrás de los supuestos planes estaría un ala extrema de la Policía que pretendería desestabilizar al Gobierno nacional, para lo cual tendrían enlaces con personas que llegarían de Estados Unidos y México. En ese instante, se les pidió a los mencionados guardar prudencia para no afectar el curso de las investigaciones.

Catherine Juvinao le pidió detalles de la presunta amenaza a la Presidencia y no recibió respuesta; y a la Dirección Nacional de Inteligencia, que le aseguró a través de un documento que no tenía información al respecto: “Una vez realizadas las verificaciones correspondientes, se indica que la entidad no cuenta con la información objeto de su petición”.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El 28 de octubre, Petro volvió a hablar del tema en redes sociales, respondiendo a la pregunta de Juvinao sobre si la Segunda Marquetalia era la junta del narcotráfico: “Así es. La junta del narcotráfico tiene un segundo nivel de operativos que son el Clan del Golfo, Iván Mordisco y la fracción de la Segunda Marquetalia, en guerra hoy con el ELN”.

La teoría del presidente Petro, revelada en X, es que se reunieron 17 organizaciones manejadas por la junta del narcotráfico en la capital de Norte de Santander para organizar un supuesto plan de saboteo de las elecciones del próximo año. En específico, frente a las condiciones de la representante, le agregó: “Por eso fortalecí tu seguridad”.

Catherine Juvinao le respondió a Gustavo Petro que la información que estaba dando, “así sin más”, comprende datos muy delicados que, hasta la semana pasada, no tenían las autoridades con las que se reunió: “La Fiscalía se enteró de esta situación por medios de comunicación hace dos semanas. He pedido información a su despacho sin obtener respuesta”.