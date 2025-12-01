Suscribirse

Política

Dura declaración de Mario Hernández sobre el Gobierno Petro. Dijo cómo quedaría el país cuando termine

El empresario habló sobre lo que ha pasado en estos más de tres años de mandato de la izquierda.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 1:52 a. m.
Mario Hernández
Mario Hernández, empresario colombiano. | Foto: Guillermo Torres - Semana

Para nadie es un secreto que Mario Hernández es uno de los empresarios que más se ha metido en el mundo de la política y se reúne periódicamente con personas que representan diferentes sectores políticos.

Por esa razón, habla sin ningún problema sobre lo que ha pasado en Colombia durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro y de lo que vendrá en 2026.

El empresario asegura que el país está muy mal y que el próximo presidente recibirá a una Colombia llena de desafíos.

“El presidente Petro está enterrando a la izquierda, yo creo que la izquierda tenía que gobernar, pero nos ha ido pésimo con ellos en el poder. Quedará muy mal el país y mire todos esos escándalos que han ocurrido, eso nunca se había visto”, dijo Hernández.

Cree que en parte lo que está ocurriendo es fruto de varios factores y que diferentes sectores deben apoyar para lograr un verdadero cambio. “Nos faltan muchos congresistas, empresarios y gremios que le aporten al país porque nos faltan huevos, como decimos en Santander”, reiteró.

“Nos ha ido PÉSIMAMENTE”: Mario Hernández sobre el Gobierno Petro | Sin Filtro

Confesó que está preocupado por todo lo que ha ocurrido en los últimos meses y advierte que el centro y la derecha deben unirse para derrotar al petrismo. “El país va a quedar muy desbaratado, pero en este momento hay más de cien candidatos y hay que apoyar a los que se elijan en marzo y apoyarlos porque la izquierda se nos puede subir de nuevo al poder”.

Reconoce que en varias ocasiones le han hecho ofrecimientos para ingresar al mundo de la política, pero que no ha aceptado porque no dejaría su empresa para meterse a un mundo que no conoce.

Según el criterio del empresario, en este momento no hay una unión en Colombia y eso genera más problemas, por lo que el próximo presidente de Colombia debe ser alguien preparado.

También respondió a los petristas que ponen fotos en redes sociales advirtiendo que la economía va por buen camino, ya que los centros comerciales siempre están llenos.

Podcast Sin Filtro
Diego Bonilla y Mario Hernández. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Eso se traduce en que la gente hoy en día va a los centros comerciales y los mejores días son sábados y domingos, pero van mucha gente a mirar que es lo que yo llamo la familia Miranda, pero no es que se presente un gran consumo porque la gente no tiene plata. Van a hacer diligencias, tomar café o dar una vuelta”.

Fue enfático en asegurar que su empresa ha conseguido una solidez económica por el paso del tiempo y por el trabajo con su familia, pero que la realidad es que cada vez la gente tiene menos plata para gastar.

Vea la conversación completa

Sin Filtro con MARIO HERNÁNDEZ: historias detrás de su vida como empresario | T3 E14

Mario Hernández

