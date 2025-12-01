¿Aconseja o no el empresario Mario Hernández apartar un Tesla con un millón de pesos, como están haciendo muchos colombianos?

La llegada de la marca de vehículos Tesla a Colombia se ha constituido en un fenómeno mediático. Y es tal el interés que ha despertado, que cientos de colombianos se acogieron a la propuesta de la compañía de separarlo con un millón de pesos colombiano, así no lo tenga exhibido y, mucho menos, conozca en detalle sus características.

Tras la compra del vehículo “a ciegas” por parte de cientos colombianos, el empresario Mario Hernández se pronunció. Lo hizo mediante “Sin filtro·, programa de pódcast de SEMANA.

“Lo que pasa es que uno es ignorante en eso y eso me ha pasado a mí, o cuando va uno la primera vez a Miami, uno con la jeta abierta compra todo el mugre que hay”, dijo, inicialmente, el empresario Mario Hernández.

“Después dice, ‘¿Para qué compré esto?’ Todo eso sucede, es que en Colombia el estrato 1, 2, 3 y 4 es el 80, 85% del país y no han tenido la oportunidad. Entonces, hay algo nuevo, pues uno lo compra y eso me ha pasado a mí muchas veces", agregó Hernández. “Yo ahorita que estaba en China montando un Tesla, me pareció excelente el carro, bueno, bonito, el diseño, las cosas, los vidrios, bonito”, aseveró.

Logo de la marca de vehículos Tesla, que anunció su llegada a Colombia. | Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Esa emoción de querer mostrar algo, indicó el industrial, lleva a muchos colombianos a comprar por comprar. “No averigua cómo hace la carga, dónde lo va a poder cargar, qué le pasa con el teléfono para cargarlo, si hay que comprar una pila. Si se le descarga o tiene que cargarlo, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Para cuántos kilómetros le alcanza? Si es un viaje largo, ¿qué hace? Entonces, no averigua nada, es la emoción de tener algo para mostrar y se endeuda en eso, que es lo que no se debe hacer", agregó el empresario Mario Hernández.

Al empresario se le dijo que la llegada de Tesla a Colombia se da en medio del también boom de marcas chinas, de carros chinos. ¿Son malas las marcas chinas? “Pues yo fui presidente del gremio de cueros 16 años y llevé en el año 90 cinco empresarios más a China, lo que es la ignorancia. Llegamos a Hong Kong a vender y dije: ‘no, aquí hay que comprar’. Y empecé a hacer las maletas en China, cosas que no se hacen en Colombia. Yo quería construir una marca, una marca de nivel alto debe tener de todo, zapatos, tenis. Y mis amigos de las otras cinco fábricas se fueron a pasear a Tailandia, a todos los lados. Desde esa época voy una o dos veces al año a China. Y es impresionante el desarrollo. El lujo es asiático, hay 150 marcas de carros en China eléctricos. Vieras la comodidad, te da el masaje, puedes ver de Netflix ahí en la pantalla. Es impresionante, tiene unos precios muy buenos”, explicó.

De todas maneras, sostuvo, él quiere seguir con su carro viejo y no contempla comprar carros de lujo o eléctricos.

Tesla oficializó su llegada a Colombia el pasado jueves 20 y con el anuncio de los modelos que comercializará en el país, y la revelación de los precios, se produjo una amplia conversación sobre el aterrizaje de una de las marcas de autos.

Si bien, la propia country manager de la compañía para Colombia, Karen Escarpetta, confirmó que las primeras unidades estarían siendo entregadas a finales de enero o principios de febrero de 2026, la información que entrega la página web de la compañía dice algo diferente.

Cabe señalar que aunque el equipo de Tesla en Colombia ha estimado estos tiempos de entrega, es posible que la alta demanda y el número de reservas recibidas como consecuencia de la llegada de la marca al país, haya extendido estos plazos, postergando la promesa de entrega un par de meses.