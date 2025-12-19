El atentado perpetrado por el Ejército contra la base militar El Juncal, ubicada en el municipio de Aguachica, César, generó múltiples críticas a la estrategia de paz del Gobierno nacional y a ese grupo armado.

“El grupo armado sigue decidido a mantener el país en medio del miedo y la zozobra. No es admisible argumentar que el ataque se dirigió a un objetivo militar. El DIH no se hizo para justificar la guerra, sino para reducir el sufrimiento causado por los conflictos armados”, apuntó la defensora del pueblo, Iris Marín.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó al hecho como un acto de “terrorismo” y aseguró esa guerrilla debe ser desmantelada porque representa una amenaza para la población. Sánchez, además, aseguró que durante este 2025 se han inhibido ataques que iban a ser perpetrados con drones y ordenó el despliegue militar inmediato en la zona.

Petro dice que el asesinato de cuatro soldados en base militar en Aguachica “sucede por faltas de sistemas antidrones” y anuncia compra

“Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN empleando drones y lanzamiento de artefactos explosivos contra una Base Militar del Ejército en Aguachica, Cesar, en la noche del 18 de diciembre, con la lamentable pérdida de 6 de nuestros militares y por lo menos unos 28 militares heridos que se encuentra en valoración y atención médica”, consideró el ministro de Defensa.

La Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería número 14, fue atacada a disparos mientras los soldados dormían en un atentado que dejó a 7 uniformados muertos y 32 más heridos.

El exministro de Defensa y candidato a la Presidencia, Juan Carlos Pinzón, señaló a la administración de Gustavo Petro de tener al país en un ambiente de miedo. “Este gobierno de narcos, terroristas y criminales tiene a Colombia presa del miedo. Los he combatido antes y lo volveré a hacer para traer seguridad a nuestras familias. Esto tiene que parar, estos terroristas, que hoy tienen la complacencia de Petro, encontrarán su final en mi gobierno”, afirmó Pinzón.

La candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, señaló al presidente Petro de “entregarle el país a los criminales” y advirtió que el próximo Gobierno tendrá la tarea de recuperar el control. El ataque a la base militar en Aguachica sucede la misma semana en la que las disidencias de las Farc perpetraron un ataque contra el municipio de Buenos Aires, en Cauca.