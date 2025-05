Según Pardo, la planta que está trabajando en esa oficina no es suficiente para la alta demanda de trámites de los connacionales y afirmó que le ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores diplomáticos de carrera sin que esa cartera pueda enviarle personal por la poca disponibilidad.

La versión de Pardo es que ella lleva “meses solicitándole a Cancillería me envíe diplomáticos de carrera para ampliar la planta y así dividir mejor la carga laboral, pero la respuesta es siempre la misma: no hay. No tienen personal de carrera disponible”.