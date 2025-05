La cónsul de Colombia en Chile, María Antonia Pardo, se quejó por falta de personal de carrera diplomática en su despacho: “Nadie quiere venirse para acá”

La exesposa del congresista del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, puso la queja en sus redes sociales y aclaró que no responsabiliza a la canciller, Laura Sarabia, porque no hay personal de carrera y si se contrata a personas externas, la oposición demanda los nombramientos.

Dijo que lleva meses solicitándole a la Cancillería de Colombia que le envíe diplomáticos de carrera para ampliar la planta, “pero la respuesta siempre ha sido la misma: no hay. No tienen personal de carrera disponible”.

“Aunque no me pueden enviar diplomáticos de carrera, dada la escasez de los mismos, tampoco me pueden enviar gente por fuera de la carrera en nombramientos como el mío (en provisionalidad) porque al gobierno de Gustavo Petro, todos los nombramientos se los demandan. Los tumban. Entonces ni rajan ni prestan el hacha. Exigen que los cargos sean ocupados por gente de carrera, pero no hay. Si pido gente por fuera de la carrera para resolver, los tumban. Entonces, ¿cómo funcionamos?“, preguntó.