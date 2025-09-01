El MinJusticia Eduardo Montealegre está molesto con Laura Sarabia, Jorge Fernando Perdomo y el abogado Mauricio Pava. SEMANA conoció las razones

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, no ocultó su molestia durante este fin de semana contra reconocidos abogados, algunos muy cercanos a él, y la excanciller Laura Sarabia.

En varios mensajes de Whatsapp, Montealegre estalló y se desahogó en escritos que difundió a varios contactos telefónicos.

La molestia del ministro de Justicia surgió desde que el exministro Yesid Reyes, director del departamento de derecho penal de la Universidad Externado, abrió un blog jurídico para que se hicieran comentarios sobre la sentencia en primera instancia y condenatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno.

En el blog aparecieron varios comentarios, algunos de ellos críticos contra la sentencia de la juez Sandra Heredia y en favor de Uribe Vélez.

Eduardo Montealegre. Ministro de Justicia. Bogotá Junio 6 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Yesid Reyes- según contó Montealegre - es socio de la oficina de abogados de Mauricio Pava, quien defendió a Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y ahora defenderá a Uribe.

“¿Cómo así que Yesid Reyes, socio de Pava, quien será abogado de Uribe, está utilizando a la universidad para publicar comentarios en contra de la sentencia?”, preguntó Eduardo Montealegre en SEMANA.

Este medio le preguntó al exfiscal y hoy ministro de Justicia por qué también está molesto con el exvicefiscal y su amigo Jorge Fernando Perdomo, a quien le lanzó fuertes críticas en cadenas de Whatsapp.

Montealegre respondió: “En el blog estaban apareciendo comentarios y comentarios en favor de Álvaro Uribe Vélez y no sé cómo lograron que Jorge Fernando Perdomo, víctima en el proceso contra Uribe Vélez, opinara”, dijo.

Laura Sarabia y el abogado Mauricio Pava. | Foto: SEMANA

“O esa es una ingenuidad de Jorge Fernando Perdomo o está renunciando a sus principios”, resaltó.

Aunque Jorge Fernando Perdomo, quien fue vicefiscal cuando Eduardo Montealegre fue fiscal general, opinó en ese blog en favor de condenar a Álvaro Uribe, el hoy ministro de Justicia cree que no debió fijar su postura.

“Al participar en este blog, destinado a favorecer al expresidente, con un socio de defensa del exmandatario que es Yesid Reyes, terminó por legitimar lo que he llamado ‘el blog de la infamia’”.

Esto- según Montealegre- “no es por temas académicos, es porque Yesid Reyes es socio del abogado Mauricio Pava, quien estará del lado de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia. Él rendirá unos conceptos”. Pava conceptuará, entre otros temas, sobre la ilegalidad de las interceptaciones telefónicas que llevaron a la juez Sandra Heredia a condenar a Álvaro Uribe.

Expresidente Álvaro Uribe y exfiscal Eduardo Montealegre | Foto: Foto Alvaro Tavera y foto SEMANA

Por esto, Eduardo Montealegre escribió en sus cadenas de whatsapp: “Qué motivó a Jorge Perdomo, víctima de Álvaro Uribe, a legitimar el portal de la infamia del departamento de derecho penal del Externado: ¿ingenuidad o renuncia a los principios? Le habló al oído algún ex presidente cercano al criminal de guerra para que contribuyera a la farsa del portal de la infamia? Perdomo es maestro de jugar a cuatro bandas. Ojo”.

SEMANA le preguntó a Montealegre por qué considera que Perdomo, su amigo personal, “le gusta jugar a cuatro bandas”.

“A él le gusta jugar a cuatro bandas, él lo que quiere es hacerle el juego a su patrón, Yesid Reyes, quien es su jefe en la universidad Externado para que no le quiten el contrato que le tienen allá. Porque qué más explica esto”, dijo.

LAURA SARABIA Excanciller | Foto: Catalina Olaya

Montealegre también criticó a la excanciller Laura Sarabia porque, a su juicio, ella llevó al abogado Mauricio Pava a donde Gustavo Petro y el jurista se convirtió en su defensor en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Pero hoy, Pava, según el ministro, defiende a Uribe Vélez.