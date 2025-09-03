Suscribirse

Política

El país reacciona a la nueva derrota del presidente Gustavo Petro en el Senado

Los partidos de oposición e independientes le ganaron la puja al Gobierno nacional.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 10:49 p. m.
Gustavo Petro Congreso
Presidente Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

Carlos Camargo se impuso en el Senado y se convirtió en el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. La opinión pública califica esta decisión como una derrota para el presidente Gustavo Petro y su gobierno, pues intentó ubicar en el cargo a María Patricia Balanta, lo que le permitiría tener mayor maniobra en este alto tribunal.

El congresista del Centro Democrático Enrique Cabrales manifestó en su cuenta de X que el aterrizaje del exdefensor del Pueblo se convertiría en una garantía de independencia, imparcialidad y defensas del ordenamiento jurídico: “Colombia necesita una Corte fuerte, libre de presiones políticas y al servicio de la justicia”.

Contexto: 🔴 En vivo | Elección magistrado Corte Constitucional: el Senado eligió, este fue el resultado

La senadora Martha Peralta, aliada del petrismo, dijo que la elección fue materializada por la política tradicional y anticipó que se debe respetar. Frente a la llegada de Camargo a la Corte, mencionó: “Ojalá su voz no termine al servicio de los intereses económicos y políticos de siempre, los derechos de millones de colombianos están en juego”.

El representante a la Cámara Julio César Triana comentó en sus redes sociales que el país, más que nunca, necesita una Corte que sea garante de derechos y cree que el elegido contribuirá en eso: “El Congreso habló con independencia y le demostró al país que la democracia está por encima de las presiones políticas del Gobierno”.

Elección del magistrado de la Corte Constitucional
Carlos Camargo, elegido nuevo magistrado de la Corte Constitucional. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La senadora María Fernanda Cabal también celebró el resultado: “La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional es un triunfo de la institucionalidad. En medio de la amenaza populista de un gobierno que pretende someter la justicia a sus intereses, esta decisión debe servir para fortalecer la independencia judicial”.

Por su parte, el congresista Carlos Fernando Motoa comentó que en Cambio Radical hay entusiasmo por esta elección: “Con su triunfo, se reafirma la independencia del alto tribunal, se frustran los planes del presidente Gustavo Petro, coaptar a la justicia, y se reafirma la separación de poderes como principio orientador de nuestra democracia”.

Contexto: La decisión de última hora del CNE que sacudió la elección de nuevo magistrado de la Corte Constitucional

De igual manera, emitió un comunicado la bancada del Partido Conservador en el Senado sobre la designación de Camargo como magistrado: “Una decisión democrática que reafirma la independencia y autonomía de las decisiones del Senado de la República, en un momento trascendental como el que vive el país”.

Para la representante Lina María Garrido, hoy se salvó la democracia y pidió castigar a los que respaldaron a Balanta: “Gracias a los 62 senadores que hoy salvaron la democracia. Revisen muy bien a los otros 41 que le apostaron a la tiranía y fueron derrotados, pues deben ser castigados en las urnas. Felicitaciones, doctor Carlos Camargo”.

Elección del magistrado de la Corte Constitucional
Posesión de Carlos Camargo en el Senado. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

También habló la precandidata presidencial, Vicky Dávila: “Carlos Camargo barrió con 62 votos. Petro perdió. Su candidata perdió, logró solo 41 votos. No sirvieron las campañas de desprestigio, tampoco la mermelada, esa platica se perdió. Ahora, doctor Camargo, a defender la Constitución con el alma, a defender a los colombianos con el alma. Mucho cuidado con el decretazo”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Padre de Valeria Afanador toma medida con el colegio tras muerte de su hija: la decisión afecta a los hermanos de la niña

2. Fuerte reacción del presidente Gustavo Petro tras derrota en el Senado: “Mentirosos sucios”

3. Trump sufre tres derrotas judiciales en un solo día: las duras limitaciones que ponen en jaque a su gobierno

4. Traición a Iván Mordisco: se entrega a la justicia segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño

5. Senador petrista, sorprendido consultando ChatGPT en medio de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroSenadoCorte Constitucional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.