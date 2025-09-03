El país reacciona a la nueva derrota del presidente Gustavo Petro en el Senado

Carlos Camargo se impuso en el Senado y se convirtió en el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. La opinión pública califica esta decisión como una derrota para el presidente Gustavo Petro y su gobierno, pues intentó ubicar en el cargo a María Patricia Balanta, lo que le permitiría tener mayor maniobra en este alto tribunal.

El congresista del Centro Democrático Enrique Cabrales manifestó en su cuenta de X que el aterrizaje del exdefensor del Pueblo se convertiría en una garantía de independencia, imparcialidad y defensas del ordenamiento jurídico: “Colombia necesita una Corte fuerte, libre de presiones políticas y al servicio de la justicia”.

La senadora Martha Peralta, aliada del petrismo, dijo que la elección fue materializada por la política tradicional y anticipó que se debe respetar. Frente a la llegada de Camargo a la Corte, mencionó: “Ojalá su voz no termine al servicio de los intereses económicos y políticos de siempre, los derechos de millones de colombianos están en juego”.

El representante a la Cámara Julio César Triana comentó en sus redes sociales que el país, más que nunca, necesita una Corte que sea garante de derechos y cree que el elegido contribuirá en eso: “El Congreso habló con independencia y le demostró al país que la democracia está por encima de las presiones políticas del Gobierno”.

Carlos Camargo, elegido nuevo magistrado de la Corte Constitucional. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La senadora María Fernanda Cabal también celebró el resultado: “La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional es un triunfo de la institucionalidad. En medio de la amenaza populista de un gobierno que pretende someter la justicia a sus intereses, esta decisión debe servir para fortalecer la independencia judicial”.

Por su parte, el congresista Carlos Fernando Motoa comentó que en Cambio Radical hay entusiasmo por esta elección: “Con su triunfo, se reafirma la independencia del alto tribunal, se frustran los planes del presidente Gustavo Petro, coaptar a la justicia, y se reafirma la separación de poderes como principio orientador de nuestra democracia”.

De igual manera, emitió un comunicado la bancada del Partido Conservador en el Senado sobre la designación de Camargo como magistrado: “Una decisión democrática que reafirma la independencia y autonomía de las decisiones del Senado de la República, en un momento trascendental como el que vive el país”.

Para la representante Lina María Garrido, hoy se salvó la democracia y pidió castigar a los que respaldaron a Balanta: “Gracias a los 62 senadores que hoy salvaron la democracia. Revisen muy bien a los otros 41 que le apostaron a la tiranía y fueron derrotados, pues deben ser castigados en las urnas. Felicitaciones, doctor Carlos Camargo”.

Posesión de Carlos Camargo en el Senado. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA