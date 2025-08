El presidente Gustavo Petro lanzó un particular mensaje en su cuenta de X horas después de que se conociera la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por la que el exmandatario tendrá que pagar 12 años de prisión domiciliaria.

“El hacendado, heredero legítimo del feudal español, termina en años que son de descanso y amor y nietos , encarcelado en su propia hacienda. El caballo trota, los pasillos de la casa, una y otra vez, porque no puede salir en galope como quisiera el hidalgo, quizás, como quisiera el caballo, ser libre en las colinas o en las praderas de los llanos”, escribió Petro.

El jefe de Estado no nombró al exmandatario en su publicación . Sin embargo, hizo referencia a quienes son poseedores de amplias extensiones de tierra, como es el caso de Uribe Vélez.

“Es hora de libertad. No más hidalgos y hacendados de tierras fértiles sin producir alimentos. Bolívar enseñó que los colombianos somos libres y soberanos, que no hay reyes, sino repúblicas, que el soberano es el pueblo y no el patrón”, escribió Petro.