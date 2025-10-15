El precandidato Abelardo de la Espriella le exigió al ministro Montealegre rectificase por llamarlo “abogado de la mafia”

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella presentó una solicitud formal de rectificación y eliminación de información contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, a quien acusa de haber vulnerado sus derechos al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia.

El apoderado de De la Espriella envió un oficio al despacho del ministro. | Foto: Semana

La petición fue radicada este 15 de octubre de 2025 ante el despacho del ministro por el abogado Germán Calderón España, apoderado de De la Espriella.

En el documento, Calderón argumenta que Montealegre incurrió en afirmaciones falsas y difamatorias al referirse a su representado como “abogado de la mafia” en al menos tres oportunidades durante un video difundido en sus redes sociales, una entrevista en la revista SEMANA y en artículos replicados en medios como La FM.

Pero la causa de esta ola de denuncias entre el precandidato, el ministro y hasta el procurador general, va mucho más atrás del último documento enviado a Montealegre por De la Espriella.

Se remonta a una queja disciplinaria presentada el 4 de octubre por el movimiento Defensores de la Patria, del cual De la Espriella es precandidato presidencial, ante la Procuraduría General de la Nación.

Mientras el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó iniciativas para favorecer penalmente las organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico, las hectáreas cultivadas con hoja de coca aumentaron un 53 %. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

En dicha queja, se acusa a Montealegre de participación indebida en política luego de la entrevista en SEMANA, en la que dio declaraciones sobre algunos precandidatos a la Presidencia de su preferencia y otros con los que no se sentía afín. Días después, el 7 de octubre, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria formal en contra del ministro.

El 14 de octubre, Montealegre publicó un video en el que anunció que denunciaría penalmente al procurador Gregorio Eljach por presunto prevaricato, y en ese contexto señaló: “Hace varios años investigó a Eljach por un acto de corrupción cometido junto con el abogado de la mafia Abelardo de la Espriella”. Dichas palabras, asegura la defensa del precandidato, no solo son falsas, sino que constituyen un ataque directo a su dignidad y reputación.

Un grupo de senadores envió una carta de respaldo al procurador Gregorio Eljach tras las denuncias del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en su contra. | Foto: No

“El ministro difundió afirmaciones graves, directas e infundadas que asocian a mi cliente con la criminalidad, sin sustento probatorio alguno”, señala el documento. Según Calderón España, tales expresiones lo colocan en una situación de indefensión, pues la viralidad de las redes amplifica el daño y escapa a su control.

La solicitud pide que Montealegre se retracte públicamente y de manera inmediata, usando los mismos medios y con igual alcance de difusión. De no hacerlo, le exigió la defensa de De la Espriella que entregue las pruebas que respalden sus afirmaciones.

Abelardo de la Espriella entró a la contienda presidencial de 2026. | Foto: Prensa Abelardo de la Espriella

Como dice el derecho de petición que ahora reposa en el despacho del ministro, en caso de no cumplir las pretensiones de De la Espriella, él interpondrá acciones judiciales, penales y civiles por los delitos de injuria y calumnia agravada, además de hostigamiento.