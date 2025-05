El presidente Gustavo Petro dijo que no asiste a fiestas con Armando Benedetti: “Voy a confesar la verdad, le tengo miedo a las amigas que invita”

“Ah, problema”, dijo entre risas. “Dicen que Armando Benedetti me chantajea porque yo voy a fiestas con él y no sé qué pasa. Pero nunca he ido a una fiesta con Benedetti. Nunca en la vida”, afirmó el jefe de Estado entre risas.

Y añadió: “Les voy a confesar la verdad: les tengo miedo a las amigas que él invita. Es culpa de Benedetti. Yo no me meto más en eso, soy prudente. Así se vuelven como verdades”.

Y aún en la Presidencia, pese a los escándalos que sacudieron a Benedetti, a Petro no le importó. Ni siquiera cuando SEMANA reveló los explosivos audios del político barranquillero en los que hablaba del supuesto ingreso de 15.000 millones de pesos a la campaña que no fueron reportados a las autoridades, el presidente dejó de escribirle vía chat.

“He tenido la oportunidad de escuchar algunas conversaciones familiares y yo no creo, francamente, que Benedetti le guarde secretos a Petro. Por lo que he hablado con mi hija, y lo que le he escuchado a Benedetti en reuniones de familia, no creo en ese cuento de que le tiene secretos a Petro", afirmó la abogada en marzo de este año.