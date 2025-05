Petro: “Benedetti debe suspender fiesta, yo se lo propuse”

El presidente, Gustavo Petro, concedió una entrevista a Alejandro Riaño, quien interpretó al personaje Juanpis González. Durante un apartado de la entrevista el mandatario se refirió a los supuestos chantajes que recibe por parte de Armando Benedetti, ministro del Interior. De igual manera, a las versiones según las cuales él adelanta parrandas de alto calibre con el jefe de la cartera política y con Hollman Morris, gerente de RTVC.

“Yo nunca he hecho fiesta con Hollman, nunca. Y por ahí hay un chisme que he escuchado últimamente. Que es que yo no saco a Benedetti porque estoy chantajeado, porque me la paso en fiesta con Benedetti. ¿Usted sabe que yo nunca he estado en una fiesta con Benedetti? Nunca. Y tampoco me gustaría estar", dijo el presidente Petro. “Yo me cuido además porque Benedetti debe de suspender fiesta”, agregó.

“¿Y no la ha suspendido?“, le preguntó el entrevistador al jefe de Estado. ”Sí, claro, ha hecho un trabajo, yo se lo propuse. Lo conozco de antes. Hay que tratarse”, respondió el mandatario.

Aquí, el apartado sobre el particular:

El 23 de noviembre de 2024, Armando Benedetti era embajador de Colombia en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés) y concedió una entrevista a SEMANA. “Estoy en un proceso de rehabilitación y desintoxicación. A mediados de septiembre me hice un examen de rutina, me ordenaron una colonoscopia y me encontraron un quiste, un precáncer, estuve regular de salud. Me hicieron un procedimiento quirúrgico, aquí en Barranquilla, y eso me llevó a pensar en que tengo que cambiar mi estilo de vida, a mejorar el manejo de emociones, el estrés. Mi quiste tenía ocho centímetros de largo y me lo quitaron”.

“Fue un golpe muy duro enfrentarme a ese procedimiento quirúrgico. Uno siempre cree que todo lo tiene ganado, que la vida la tiene regalada. A mí me dio muy duro, casi que entré en depresión, a uno parece que se le viene el mundo encima, y uno viene a ver que ha cometido excesos”, agregó, al reconocer problemas de drogadicción y señalar que en México estaba adelantando su rehabilitación.

“En México, en la ciudad de Mazatlán. Ahí te hacen una introspección, una retrospectiva de lo que es toda tu vida, y empiezas a hablar de verdad con sentimientos. Uno parece que se le olvidan los sentimientos. Y en esa retrospectiva es cuando haces verdaderamente una sanación. Nunca me voy a sanar realmente del alcoholismo, lo que sí puedo es recuperarme”, explicó Benedetti.

“Como a los 18 años. Con un grupo de amigos empezamos a probar lo que era la cocaína, la droga, todo por experimentar. Pero no me quedé ahí, vengo a quedarme ahí después de viejo, por así decirlo, con la parte social, el ajetreo, el trabajo intenso, y ahí es cuando me empieza a tomar ventaja. Venía siendo consciente de eso, y espero que este testimonio, así sea incluso para enemigos míos, les sirva. Mucha gente tira la toalla y cree que no se puede salir de ahí“, agregó el hoy ministro del Interior.

“En 1995 estuve en rehabilitación, limpio, como decimos, sin consumir absolutamente nada durante 13 años. Hasta 2008. Volví a recaer. Viendo que me había cogido ventaja, tomé la decisión, por mi familia, por mi padre, por mi madre, por mi esposa, por mis hijos, por calidad de vida, por salud física y mental. No, los alcohólicos y los adictos tenemos una particularidad y es que, cuando hay problemas, es cuando más nos alejamos del consumo. En esa época (campaña electoral de 2022) estuve ultrajuicioso. Cuando hay trabajo y hay responsabilidades serias, uno se aferra completamente al trabajo, por lo menos mi personalidad me da para eso”.