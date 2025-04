Enrique Vargas pidió medidas cautelares ante la CIDH contra el presidente Petro por “reiterados ataques”

Y siguió: “Por eso, y de acuerdo con el fallo de tutela del Consejo de Estado del 7 de marzo del 2025, aquí no hago referencia al tutelante, señor Germán Vargas Lleras, sino a Enrique. No sé por qué Germán se siente aludido, pero no me refiero a él, y si él cree que fue a él, qué pena, me refiero a su hermano, que presuntamente tiene influencia en el poder judicial a través de instancias judiciales privatizadas”, señaló.