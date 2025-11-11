La cumbre global para jóvenes líderes, One Young World, entregó el Premio Miguel Uribe Turbay en su primera edición. Esa organización creó el galardón como un reconocimiento al trabajo del fallecido senador y exprecandidato a la Presidencia, víctima de un magnicidio.

La ceremonia se desarrolló en Múnich, Alemania; en esta participaron María Claudia Tarazona, esposa de Miguel, y sus hijas María y Emilia Acosta Tarazona, quienes entregaron el galardón.

El premio estará abierto para líderes que tengan entre 18 y 35 años, que podrán ser reconocidos como el “político del año”. Para este primer capítulo del homenaje, la condecoración fue para la senadora de Missouri, Zaynab M. Mohamed, quien se destacó en la política estadounidense por su trabajo como migrante.

Ceremonia de entrega del Premio Miguel Uribe Turbay. | Foto: Cortesía One Young World

“Tuvimos el privilegio de crecer rodeadas de los dos profundos amores de Miguel: el amor por nuestra familia y su amor por Colombia”, dijeron Maria y Emilia, a quienes el fallecido precandidato a la Presidencia siempre consideró como sus hijas.

La cofundadora de la organización One Young World, Kate Robertson, destacó el trabajo que hizo Uribe Turbay como líder de la política nacional y el compromiso que tuvo por la agenda de Colombia.

“Perdimos a un miembro de la familia de One Young World. Miguel Uribe Turbay fue un joven cuya visión para su país nos inspiró a todos. Desde una infancia marcada por la violenta pérdida de su madre, cargó con la responsabilidad de ayudar a su país a encontrar un futuro más pacífico”, señaló Robertson.

La expresidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, participó en el evento; desde allí recordó que Uribe Turbay tuvo un compromiso por Colombia “desde lo más profundo de su corazón”.

“Estamos profundamente conmovidos por esta iniciativa de One Young World. Este premio es una oportunidad invaluable para asegurar que la visión y el espíritu de servicio de Miguel se mantengan vivos e inspiren a nuevas generaciones de líderes a luchar por la paz y el bienestar de sus comunidades. Esperamos que el Premio Miguel Uribe Turbay motive a jóvenes políticos a soñar sin miedo con un futuro más justo y seguro”, comentó Tarazona.