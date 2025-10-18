El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que hay fuerzas que buscan incendiar el país en medio de las manifestaciones que se están presentando en las principales ciudades.

“Ayer en actos terroristas en la ciudad de Bogotá, porque eso no es nada diferente a una guerrilla urbana lo que están tratando de generar, con la excusa de nuevo de incendiar el país”, acusó Gutiérrez.

En la tarde del viernes grupos indígenas e integrantes del Congreso de los Pueblos protagonizaron manifestaciones en Bogotá que llegaron hasta la Embajada de Estados Unidos, donde los desmanes dejaron a cuatro policías heridos.

“Con flechas hirieron a cuatro de nuestros policías. ¿Cuál es la respuesta de Petro? Sacar al director de la Policía. Esta es una estrategia sistemática para ir minando la moral dentro de la Fuerza Pública, así lo hicieron cuando llegaron al Gobierno, sacaron a generales y coroneles, quisieron acabar con capacidades. Fueron entregándole el país a las Farc, al ELN y al Clan del Golfo, a todos los que lo querían incendiar", aseveró el alcalde de Medellín.

Horas después de esas manifestaciones, el presidente Gustavo Petro anunció la salida del director de la Policía, el general Carlos Triana, por posibles irregularidades que habrían ocurrido durante el atentado en el que fueron asesinados 13 policías en Antioquia.

“Petro dice que saca al director de la Policía porque hubo fallas frente al tema de los 13 policías que fueron asesinados por el Frente 36 de las Farc en Antioquia, en Amalfi, y no responsabiliza a las Farc. El único culpable de la muerte de los 13 policías es Petro, porque quien habría propinado la muerte de los policías sería alias Calarcá”, señaló Gutiérrez.

El alcalde recordó que el Gobierno nacional dio la orden de liberar a ese guerrillero cuando fue detenido en Antioquia durante un traslado que estaba haciendo por el departamento en camionetas de la UNP.

Cuatro Policías fueron heridos con flechas hoy en Bogotá, óiganlo bien, con flechas.

Y la reacción de Petro es anunciar la salida del Director de la Policía, el General Triana. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 18, 2025