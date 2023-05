Francisco Santos responde a Mancuso: “Es un infundio que sale periódicamente con el calendario electoral de turno”

Este miércoles 10 de mayo, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso reiteró los señalamientos en contra del exvicepresidente Francisco Santos de quien dijo que pidió crear el Bloque Capital de las autodefensas. Así mismo mencionó a varios generales de la Policía Nacional de actuar de forma articulada con las Autodefensas Unidas de Colombia.

Por esa razón, SEMANA consultó a Santos, quien manifestó que ese es un asunto que sale a la luz periódicamente y del que nunca se ha aportado prueba alguna, sencillamente porque no es cierto.

“Durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad, y no puede haberla porque nunca sucedió”, dijo Santos. Agregó: “Un infundio que sale periódicamente coincidiendo con el calendario electoral de turno”.

FRANCISCO SANTOS CALDERON FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Así mismo dijo que no quiere entrar en confrontaciones con Mancuso ya que durante los últimos años ha dado diversas y contradictorias versiones “en este y muchísimos otros temas”.

El exvicepresidente dijo que no le rehúye al debate, pero que en este caso considera que no es viable contrastarse “con un personaje como Mancuso no me interesa porque controvertir con él es darle validez a través de mi voz y eso no lo voy a hacer”.

Francisco Santos - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Indicó que todos los expedientes de esa investigación están en los archivos judiciales y que cualquier persona podría acceder a ellos para conocer la multiplicidad de versiones que se han dado sobre esa materia.

Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar, ante la JEP. - Foto: JEP

Finalmente, dijo que todo lo dicho por Mancuso no es cierto y explicó que todas estas versiones de excomandantes paramilitares aparecen en épocas electorales.