Grave advertencia de los gobernadores del país por decisiones del Gobierno Petro: “Se está asfixiando a las regiones”

Los 32 gobernadores del país lanzan un clamor al gobierno nacional. Piden seguridad para ellos y sus regiones, y también garantías para las próximas elecciones.

Los mandatarios regionales grabaron un video y enviaron un comunicado de prensa en el cual detallan la gravedad de lo que está sucediendo.

“Los gobernadores de Colombia, en una sola voz, expresamos nuestro profundo inconformismo frente a decisiones y acciones que viene tomando el Gobierno Nacional, las cuales vulneran de manera abierta y reiterada la autonomía territorial. No pueden seguir gobernando y legislando a través de actos administrativos que desconocen la ley y los planes departamentales de desarrollo y que, con cada nuevo decreto y resolución, desvían los escasos recursos de las gobernaciones, frenan la inversión regional, limitan la gobernanza y cercenan la autonomía", dicen.

En el video varios de ellos se pronuncian. “Los gobernadores queremos manifestar nuestro inconformismo que van en contra de la autonomía de los territorios”, aseguró Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba. “Con decisiones del gobierno se están asfixiando a las regiones”, agregó la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

“Estos decretos en contra del manejo de salud y de los recursos de las entidades territoriales alteran el equilibrio económico para que puedan tener resultados”, agregó Eduardo Verano, gobernador del Atlántico.

Los gobernadores detallaron sus molestias. La segunda es “la suspensión inmediata del Artículo 21 de la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud, que amenaza la estabilidad laboral de profesionales de la salud pública y va en contravía de la formalización laboral del talento humano del sector. La aplicación de esta normativa impide financiar con recursos del SGP, cargos de planta de personal en las secretarías de Salud departamentales. Esto envía un mensaje errado y contradictorio de cara a la reciente reforma laboral aprobada, que busca formalizar la vinculación, mejorar las condiciones de calidad del empleo público y dignificar a los trabajadores del sector salud y pone en riesgo la atención, promoción y prevención en salud”.

Y la tercera es una petición. “Exhortamos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la aplicación inmediata de la Ley 2468 de 2025 que reforma el FONPET. Una vez sancionadas y promulgadas las leyes se deben acatar. Dicha Ley busca que haya eficacia y eficiencia en la gestión y administración de los recursos con los que se financia el pasivo pensional, garantizando con transparencia y publicidad, que las regiones puedan cubrir este rubro para luego disponer de sus propios recursos".