Este jueves 23 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, le salió al paso a la ola de críticas que ha recibido su proyecto de ley para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano dio a conocer que esa propuesta no tiene marcha atrás y, por el contrario, reveló detalles de su verdadera finalidad.

“No estoy proponiendo un concepto refundacional. Ya se fundó el Estado Social de derecho en 1991”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó en el mensaje: “Pero como usted dice, hay que desarrollarlo, y es lo que no se ha podido. Lo impide una casta en el Estado que no está de acuerdo con la orden constitucional”.

Gustavo Petro en el último consejo de ministros. | Foto: Captura en pantalla transmisión Presidencia de la República

“Por eso el pueblo debe expresarse como constituyente para que la Constitución de 1991 se vuelva realidad”, anotó el mandatario colombiano.

Y en otro mensaje que publicó en su cuenta de X, anunció las reglas que tendrá ese proyecto de ley, el cual fue anunciado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

“El borrador que hace el ministro de Justicia será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité proconstituyente que recogerá las firmas”, dijo el presidente.

El 7 de agosto de 2026, la Casa de Nariño recibirá a otro inquilino que reemplazará a Gustavo Petro. El nuevo presidente de Colombia estará hasta el mismo mes de 2030. | Foto: guillermo torres-semana

También aseguró: “El texto se presentará al Congreso, como ordena la Constitución, y será de iniciativa popular. Cualquier ciudadano(a), como el ministro de Justicia, podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”.

Sobre la constituyente, Montealegre expresó en un video que publicó en sus redes sociales: “Este documento es el punto de partida para construir sobre él las bases de la transformación que requiere Colombia. A través de la confrontación de argumentos, y no de la violencia, pensaremos un nuevo país”.

